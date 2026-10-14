Đến 2030: 100% xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2030, 100% xã, phường, đặc khu được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện; kết nối với nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc và hệ thống Tổng đài 113 theo lộ trình. Ảnh XM.

Theo kế hoạch về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, đến 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện và cơ chế phối hợp liên ngành; bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Phấn đấu duy trì tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân; kết nối với nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc và hệ thống Tổng đài 113 theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng phấn đấu xử lý, tư vấn, điều phối kịp thời 100% thông tin, yêu cầu cấp cứu thuộc phạm vi tiếp nhận; thời gian xuất xe không quá 04 phút đối với trường hợp nguy kịch; ít nhất 95% trường hợp vận chuyển cấp cứu được kết nối, thông tin trước với cơ sở tiếp nhận và ít nhất 95% hoạt động cấp cứu ngoại viện an toàn, tuân thủ quy trình chuyên môn.

Để đảm bảo mục tiêu đặt ra, trong năm 2026, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ rà soát mạng lưới y tế hiện có; xây dựng phương án mạng lưới theo địa bàn và phân tầng nhiệm vụ; củng cố 9 trạm cấp cứu trực thuộc Trung tâm Cấp cứu thành phố và đưa 3 điểm trạm đang được mở rộng vào hoạt động theo tiến độ, điều kiện nhân lực và phương tiện; hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành và quy trình chuyên môn...

Đặc biệt, ngành y tế Đà Nẵng nghiên cứu phát triển trạm cấp cứu vệ tinh trực thuộc bệnh viện, trung tâm y tế khu vực hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện; ưu tiên các địa bàn chưa được bao phủ hoặc có thời gian tiếp cận cấp cứu kéo dài;

Công an thành phố chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền đối với Trung tâm Thông tin chỉ huy và Tổng đài 113; phối hợp Sở Y tế kết nối, chuyển thông tin cấp cứu y tế đến cơ sở phù hợp theo mô hình, quy trình và lộ trình của Trung ương.