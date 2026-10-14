Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Dự diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 diễn ra tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh). Ảnh: Quang Vinh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của Quân đội 3 nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Quang Vinh

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Quang Vinh

Diễn tập là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới. Ảnh: Quang Vinh

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Quang Vinh

Triển khai bệnh viện dã chiến trong Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Ứng cứu sập đổ công trình trong Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Ứng cứu sập đổ công trình trong Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh