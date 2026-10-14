Đồng Nai triển khai chương trình hỗ trợ vé xe cho người lao động về quê đón Tết Đinh Mùi 2027

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tiễn công nhân về quê đón Tết trên các chuyến xe Tết đoàn viên năm 2026. Ảnh: N.Hòa

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31-10-2026 và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Người có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2025.

Chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp; bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm hoặc bị nợ lương, thưởng. Bên cạnh đó, các trường hợp là thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được xem xét ưu tiên. Đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động công đoàn và những trường hợp từ 2 năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết cũng thuộc diện được ưu tiên.

Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ vé xe ô tô ghế ngồi mềm, chiều đi từ Đồng Nai về quê đối với các tuyến từ tỉnh Bình Định (cũ) trở ra các tỉnh phía Bắc, với trạm cuối tại Hà Nội. Ngoài vé dành cho bản thân, người lao động có thể đăng ký mua thêm vé cho người thân gồm vợ, chồng, con và cha mẹ ruột. Đối với chiều trở lại Đồng Nai làm việc sau kỳ nghỉ Tết, người lao động được hỗ trợ bằng tiền để chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển.

Công nhân về quê đón Tết trên các chuyến xe sum vầy dịp Tết năm 2026. Ảnh: N.Hòa

Liên đoàn Lao động thành phố lưu ý, những đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ vé xe về quê trong dịp Tết năm 2025 hoặc Tết năm 2026 sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ trong chương trình năm nay. Người đăng ký phải có nhu cầu về quê đón Tết và cam kết quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Khi đăng ký, người lao động cần ghi địa danh theo tên gọi cũ đối với các tỉnh, thành thuộc tuyến xe áp dụng để thuận tiện cho việc tổng hợp, bố trí phương tiện. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé. Mỗi người lớn được đi kèm 1 trẻ dưới 5 tuổi, cần mang theo giấy khai sinh và trẻ sử dụng chung chỗ ngồi với cha hoặc mẹ.

Việc hỗ trợ vé xe được tổng hợp trên cơ sở nhu cầu thực tế và do Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, xét duyệt theo quy định. Đoàn viên, người lao động có nhu cầu tham gia chương trình liên hệ cán bộ Công đoàn tại đơn vị để được hướng dẫn và tổng hợp danh sách đăng ký.