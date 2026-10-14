Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-10

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19-10-2026.

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-7-2008. Nền kinh tế của Liechtenstein chủ yếu là công nghiệp, theo cách nhập nguyên liệu về gia công chế biến.

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland. Năm 2024, Liechtenstein chính thức trở thành nước thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).