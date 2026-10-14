Tài liệu xem xét việc bắt, khởi tố đại biểu Quốc hội thuộc danh mục Tối mật

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 1978 về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tại quyết định, Thủ tướng quy định những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật, bí mật Nhà nước độ Mật của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đối với bí mật nhà nước độ Tối mật, danh mục gồm: phương án trưng cầu ý dân có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước thời điểm Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật; phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp có tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước nảy sinh trong công tác bầu cử.

Thông tin, tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc: bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can; đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thuộc độ Tối mật.

Thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước láng giềng, các đối tác lớn, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thông tin, tài liệu về giải tán HĐND tỉnh, thành phố trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân cũng thuộc danh mục này.

Đối với bí mật Nhà nước độ Mật, danh mục gồm các thông tin, tài liệu trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

Trong đó có: thông tin, tài liệu phục vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, quyết định về số lượng, cơ cấu và phương hướng chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương; thông tin, tài liệu phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về nguyên tắc phân bổ và việc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thông tin, tài liệu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang Nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội cũng thuộc độ Mật.

Thông tin, tài liệu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác bầu cử có ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội cũng nằm trong danh mục này.

Ngoài ra, thông tin, tài liệu về việc đề nghị cơ quan chức năng xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và kết quả xác minh nội dung tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng thuộc độ Mật.

Với công tác nhân sự, thông tin, tài liệu phục vụ xem xét, phê chuẩn nhân sự đối với đại biểu Quốc hội tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết được xếp độ Mật.

Các thông tin, tài liệu có nội dung về đại biểu Quốc hội gồm: Thông tin, tài liệu về việc bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trước thời điểm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết; văn bản về hướng xử lý đơn thư tố cáo đại biểu Quốc hội liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Trong công tác đối ngoại của Quốc hội, danh mục này gồm: thông tin, tài liệu về triển khai hoạt động đối ngoại có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, quan hệ của ta với các đối tác; thông tin, tài liệu về chương trình, báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại hằng năm; thông tin, tài liệu về kết quả hoạt động song phương, đa phương của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, quan hệ của ta với các đối tác.

Bên cạnh đó, chương trình, kế hoạch chi tiết chuyến công tác trong nước, nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội trong thời gian chuẩn bị và thực hiện chuyến công tác được xếp độ Mật.

Quy định này không bao gồm các thông tin kỹ thuật phục vụ việc thực hiện thủ tục cấp phép bay đối với chuyên cơ, lịch bay, thành phần đoàn cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện thủ tục, bảo đảm điều kiện phục vụ chuyến công tác nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/10 và thay thế Quyết định 1306/2020 của Thủ tướng.