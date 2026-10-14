Lâm Đồng bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Quang cảnh buổi lễ

Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký ngày 10/10/2026, ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng Phòng Nghiên cứu, Kiểm thử thuộc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, được tiếp nhận đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở. Thời hạn giữ chức vụ không quá 3 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Quyết định được ban hành trên cơ sở công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc biệt phái viên chức và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Mạnh

Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị ông Nguyễn Đức Mạnh nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; cùng tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ trong lĩnh vực này; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Đức Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Mạnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.