Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 ủy viên.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ 6 ủy viên gồm: ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2026; ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Hội nghị cũng đã bầu ông Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; bà Lý Việt Trung làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Khắc Văn, ông Nguyễn Thanh Quang.

Ngoài ra, hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Ngọc Hồi làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa mới, tân Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Lê Văn Minh khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua.

Song song đó, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.

Theo ông Minh, đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TP.HCM có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tổ chức Hội được hợp nhất, kiện toàn, đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo thành phố.

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố đoàn kết, tập hợp hội viên, thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đổi mới công tác đào tạo theo hướng chú trọng kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.