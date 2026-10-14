Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra số 991 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng cao; nội bộ đoàn kết, dân chủ, thống nhất. Các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo được kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên được chú trọng; tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ tháng 7-2025 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty duy trì đà tăng trưởng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng năm 2025, doanh thu đạt 118% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 105% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn trong công tác chuẩn bị, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra triển khai nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục một số hạn chế mà đoàn đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực tiễn; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh yêu cầu gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; bảo đảm hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật. Đồng thời, quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả vốn, tài sản, đất quốc phòng và các nguồn lực; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị; kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp và tăng cường đối thoại dân chủ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm chính trị cao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.