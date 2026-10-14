Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: X.P

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Trị cho biết, Báo và PTTH Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Tính đến tháng 10/2026, tổ chức bộ máy gồm có: Ban Giám đốc và 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 226 viên chức, người lao động. Đảng bộ Báo và PTTH Quảng Trị hiện có 176 đảng viên.

Đồng chí Võ Nguyên Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị - Ảnh: X.P

Thời gian qua, Báo và PTTH Quảng Trị đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và theo Luật Báo chí, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Đặc biệt, Báo và PTTH Quảng Trị đã phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Báo và PTTH Quảng Trị đã đăng tải, xuất bản hàng chục nghìn phóng sự, tin, bài, ảnh trên tất cả các loại hình báo chí, bảo đảm dòng thông tin chính thống, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chuyên đề, chuyên mục thường xuyên được cập nhật trên các nền tảng số để kịp thời thông tin nhanh, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh đến công chúng.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tập thể lãnh đạo Báo và PTTH Quảng Trị cũng tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức thể hiện tác phẩm báo chí; tăng cường các tuyến tin, bài chuyên sâu, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục gắn với những vấn đề thực tiễn của tỉnh. Nhiều tác phẩm chất lượng tốt được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh và khán thính giả gần xa đánh giá cao…

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển báo chí đa nền tảng; việc quản lý, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao năng lực tiếp cận công chúng tiếp tục được quan tâm triển khai, từng bước tạo chuyển biến trong phương thức tổ chức sản xuất, biên tập, phát hành và quản lý nội dung.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Báo và PTTH tỉnh cũng đã thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan. Nội dung thông tin được kiểm soát qua các khâu biên tập, thẩm định, bảo đảm tuân thủ các quy định về nội dung thông tin, bản quyền tác giả, quyền liên quan, sử dụng hình ảnh, âm thanh, tư liệu và các nguồn thông tin trên môi trường số.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Báo và PTTH thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyển đổi số và công tác phối hợp trong định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền. Trên cơ sở đó, đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Báo và PTTH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền.

Đặc biệt là việc hỗ trợ ban hành áp dụng định mức kinh tế-kỹ thuật và xây dựng đơn giá đối với sản phẩm, dịch vụ báo chí sử dụng ngân sách nhà nước, phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù sản xuất báo chí đa loại hình; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, thiết bị sản xuất và truyền dẫn, phát sóng; ưu tiên các hạng mục thiết yếu, có hiệu quả khai thác cao, đặc biệt là phục vụ công tác chuyển đổi số…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, sự chủ động, đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Quảng Trị. Nhất là trong bối cảnh địa bàn tỉnh rộng hơn, yêu cầu chính trị ngày càng cao hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, Báo và PTTH Quảng Trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản ánh các sự kiện quan trọng, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Các ấn phẩm, chương trình đăng tải có trọng tâm, có sự kết nối giữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với thực tiễn cuộc sống, đồng thời bước đầu khai thác các hình thức truyền thông đa phương tiện.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh:X.P

Từ thực tiễn yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu chủ động định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội, tạo đồng thuận, cổ vũ khát vọng phát triển và thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục ngay nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng sâu hơn về phân tích, mạnh hơn về phát hiện vấn đề, sắc bén hơn về chính luận và thiết thực hơn về tác động xã hội.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số yêu cầu, đề nghị Báo và PTTH Quảng Trị thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là việc tiếp tục ổn định bộ máy nhân sự các phòng, ban chuyên môn, đổi mới tư duy và lề lối làm việc, xây dựng môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự sáng tạo và cống hiến của cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Nâng cao chất lượng tin, bài, ấn phẩm và đổi mới quy trình tuyên truyền gắn liền với yêu cầu nhanh, chính xác, bám sát các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới quy trình kiểm duyệt, xuất bản tin, bài, khắc phục triệt để tình trạng chờ đợi hoặc phản ứng chậm trước các sự kiện thời sự.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí cũng yêu cầu Báo và PTTH Quảng Trị tăng cường các tuyến bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, truyền thông chính sách, không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tác, kích động, lôi kéo. Chủ động xây dựng các kế hoạch, đề cương bám sát các định hướng, chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu hóa quy trình làm việc và sản xuất nội dung, lấy hiệu quả công việc làm thước đo…

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ Báo và PTTH tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm thông tin chính thống được lan tỏa nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt là việc xây dựng, ban hành áp dụng định mức kinh tế-kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026 và những sự kiện lớn của tỉnh trong quý IV/2026 và năm 2027.