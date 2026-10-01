Diễn viên Lê Khánh 'trốn phố về biển'

Mới đây, diễn viên Lê Khánh đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến "trốn phố về biển" cùng gia đình. Nữ diễn viên cho biết với cô, nơi nào có gia đình và công việc thì nơi đó là bình yên.

Lê Khánh viết: "Với Khánh nơi nào có gia đình và công việc thì nơi đó là bình yên". Nữ diễn viên gọi chuyến đi vừa qua là hành trình "trốn phố về biển", nơi gia đình cô có những khoảng thời gian thư giãn giữa tiếng sóng và những tiếng cười.

Lê Khánh vui vẻ cùng gia đình bên bờ biển. Ảnh: FBNV

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Lê Khánh ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình. Từ lúc ngồi trên xe ngắm cảnh qua cửa kính, đến những bước chân trên bãi cát dài, chuyến đi mang đến cho nữ diễn viên những phút giây nhẹ nhàng sau khoảng thời gian bận rộn với công việc.

Không chọn những hoạt động quá cầu kỳ, Lê Khánh cùng các thành viên trong gia đình tận hưởng không gian biển theo cách đơn giản. Những khoảnh khắc cùng nhau tản bộ, vui chơi và ngắm cảnh trở thành điểm nhấn trong chuyến đi.

Qua những chia sẻ của Lê Khánh, có thể thấy gia đình luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nữ diễn viên. Cô từng nhiều lần chia sẻ những hình ảnh đời thường bên ông xã Tuấn Khải cùng hai con trên mạng xã hội.

Lê Khánh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng gia đình. Ảnh: FBNV

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Lê Khánh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Cô gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài hước, duyên dáng đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Thời gian qua, Lê Khánh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và duy trì hoạt động trên sân khấu. Song song với công việc, nữ diễn viên dành thời gian cho gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống.

Chuyến "trốn phố về biển" lần này cũng là một trong những dịp để Lê Khánh và gia đình tạm gác lại nhịp sống thường ngày, cùng nhau tận hưởng không khí biển. Với nữ diễn viên, sự bình yên đôi khi không đến từ một địa điểm đặc biệt mà đơn giản là được ở cạnh những người thân yêu.