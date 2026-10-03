Nối dài một điểm hẹn âm nhạc

Màn kết hợp ấn tượng của các ca sĩ và MC trong ca khúc “Tình yêu tôi hát” của Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ”.

Mang thông điệp “Âm nhạc không chỉ nối giai điệu, âm nhạc còn nối con người, nối ký ức, nối những mùa yêu đã qua với mùa yêu đang tới”, Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ” được xây dựng như một hành trình cảm xúc của tình yêu qua những bản Ballad quen thuộc với công chúng như: “Vì em còn thương”, “Để nhớ một thời ta đã yêu”, “Hãy về đây bên em”, “Dẫu có lỗi lầm”, “Ai chung tình được mãi”, “Vùng trời bình yên”, “Tình yêu tôi hát”...

Các tiết mục được kết nối liền mạch nhờ các giọng hát nội lực, da diết và đầy cảm xúc của ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh - Giải Nhất dòng nhạc nhẹ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024; ca sĩ Đoàn Ngọc Linh- Á Quân cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội 2024; ca sĩ Hồng Hải - Giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Hồng Đức và Chill Band.

Bằng chất giọng rất riêng cùng sự tinh tế khi thể hiện tác phẩm, các giọng ca trẻ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu - nơi tình yêu được cất lên bằng nhiều thanh âm và sắc thái.

Với Ninh Trịnh Quang Minh - người con xứ Thanh đang học tập, công tác tại Hà Nội, được về biểu diễn ngay tại quê hương trong một đêm nhạc acoustic, thực sự đã mang đến cho anh trải nghiệm đặc biệt, đó chính là sự gần gũi, thân thuộc. Có lẽ vì thế, trên sân khấu của Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ”, Quang Minh không quá chú trọng phô diễn kỹ thuật, nam ca sĩ lựa chọn cách thể hiện tự nhiên nhất.

Quang Minh chia sẻ: “Mỗi người nghệ sĩ đều có một nơi để bắt đầu, và với Minh, Thanh Hóa chính là nơi đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc từ những ngày đầu tiên. Đó cũng là lý do mỗi lần được hát cho khán giả quê hương nghe, Minh lại cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa biết ơn. Quang Minh hy vọng tiếng hát của mình có thể chạm đến một góc ký ức nào đó trong trái tim mỗi khán giả”.

Còn với Đoàn Ngọc Linh, chàng ca sĩ trẻ đến từ quê hương Hải Phòng, bật mí: Hát tại Trạm âm nhạc của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giống như một cơ duyên đã định sẵn. Bởi trước đây, Ngọc Linh từng là thí sinh tham dự và đạt giải Ba trong cuộc thi “Sao nhí tỏa sáng” do TTV tổ chức vào năm 2018. Ngọc Linh nói thêm: “Từ cậu bé đứng trên sân khấu cuộc thi năm nào đến hình ảnh một ca sĩ trẻ hôm nay, hành trình ấy mang lại cho Linh những kỷ niệm không thể nào quên. Và với Linh, Trạm âm nhạc “Nối lời mùa thu” không chỉ là một đêm diễn, đó còn là dịp Linh được gần hơn với khán giả xứ Thanh, là động lực giúp Ngọc Linh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát”.

Biểu diễn bằng cảm xúc đặc biệt như thế, chàng ca sĩ có ngoại hình sáng sân khấu - Đoàn Ngọc Linh đã tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc xứ Thanh qua những bản tình ca vừa trẻ trung, gần gũi, vừa có chiều sâu cảm xúc.

Bên cạnh phần biểu diễn đơn, sự kết hợp giữa các ca sĩ cũng mang đến khoảnh khắc đáng nhớ cho người yêu nhạc. Trong đó, màn hòa giọng của Hồng Hải, Ninh Trịnh Quang Minh và Đoàn Ngọc Linh trong bài “Tình yêu tôi hát” đã tạo nên khoảnh khắc thật đẹp. Ba ca sĩ cùng hòa vào một giai điệu và lan tỏa thông điệp: tình yêu có thể khiến chúng ta khóc, khiến chúng ta nhớ, khiến chúng ta đau..., nhưng cũng chính tình yêu đã làm cho cuộc đời này trở nên đáng sống hơn.

Sức hấp dẫn của chương trình khi đó được thể hiện ngay trong sự cộng hưởng của khán giả tại sân khấu bên hồ. Có người hát theo, vỗ tay, có người giơ cao ánh đèn flash, và cũng có nhiều người đã hòa mình vào từng giai điệu. Không gian âm nhạc vì thế càng trở nên gần gũi hơn, khoảng cách giữa ca sĩ biểu diễn và công chúng cũng thực sự được thu hẹp.

Đặc biệt, với hình thức biểu diễn trực tiếp kết hợp livestream trên các nền tảng số, câu chuyện của “Cả một trời thương nhớ” còn vượt khỏi không gian sân khấu bên hồ để đến với khán giả đang theo dõi chương trình qua các kênh sóng. Trạm âm nhạc vì thế càng cho thấy sức mạnh kết nối công chúng, kết nối cộng đồng.

Đông đảo công chúng yêu nhạc xứ Thanh góp mặt tại sân khấu bên hồ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa để thưởng thức Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ”.

Là một khán giả thân thiết trong các đêm nhạc từng được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức trước đây, chị Ngô Thị Thanh Vân, phường Hạc Thành, cho biết: Trạm âm nhạc lần này mang đến cho chị một cảm xúc rất khác. Không chỉ bởi những ca khúc quen thuộc được làm mới qua màu sắc của các giọng ca trẻ, mà còn bởi cách chương trình tạo nên một không gian gần gũi, để khán giả có thể thực sự hòa mình vào âm nhạc.

Chị Vân chia sẻ thêm: “Cả một trời thương nhớ thực sự là một đêm nhạc hay, ý nghĩa vào những ngày cuối tháng 9. Mong rằng trạm âm nhạc sẽ tiếp tục có thêm nhiều chủ đề hay hơn nữa để người yêu nhạc xứ Thanh có cơ hội được thưởng thức và giao lưu âm nhạc tại một sân khấu gần gũi và nhẹ nhàng đến thế".

Có thể thấy, từ “Nối lời mùa thu” đến “Cả một trời thương nhớ”, Trạm âm nhạc của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đang từng bước tạo nên một điểm hẹn ấn tượng với công chúng yêu nhạc. Mỗi chương trình mang một chủ đề, một màu sắc và những giọng ca khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở cách đưa âm nhạc đến gần hơn với người nghe. Điểm hẹn ấy vì thế không chỉ được nối dài qua từng đêm diễn, mà còn được bồi đắp bằng sự trở lại của khán giả, sự đồng hành của nghệ sĩ và những câu chuyện tiếp tục được kể trong các “Trạm” tiếp theo.

Và có lẽ, điều làm nên sức sống của một điểm hẹn âm nhạc không chỉ nằm ở việc sân khấu ấy sáng đèn bao nhiêu lần, mà ở chỗ, sau mỗi đêm nhạc, người nghe vẫn mong chờ lần gặp kế tiếp.