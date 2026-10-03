BTS được Bogotá (Colombia) trao danh hiệu đặc biệt trước thềm hai đêm concert

Trước thềm hai đêm diễn đầu tiên tại Nam Mỹ trong hành trình world tour, BTS nhận được sự chào đón đặc biệt từ chính quyền Bogotá. Thành phố của Colombia không chỉ chính thức trao cho nhóm danh hiệu "Khách danh dự" mà còn chuẩn bị nhiều hoạt động để chào đón hàng chục nghìn người hâm mộ. Đáng chú ý, hai đêm concert được dự báo mang lại nguồn thu hơn 99 tỷ peso Colombia, tương đương khoảng 770 tỷ đồng cho thành phố.

Theo thông tin từ BigHit Music, ngày 30/9 (giờ địa phương), chính quyền Bogotá đã ban hành Sắc lệnh số 413 năm 2026, chính thức chỉ định BTS là "Huésped de Honor" - danh hiệu dành cho những vị khách danh dự của thành phố.

Đây là một sự ghi nhận đặc biệt bởi theo truyền thông địa phương, danh hiệu này đã không được trao trong khoảng một thập kỷ. "Khách danh dự" được thị trưởng Bogotá trao cho những nhân vật có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, khoa học, giáo dục, dịch vụ công và có tác động tích cực đến đời sống người dân cũng như sự phát triển của thành phố.

Trong quyết định dành cho BTS, chính quyền Bogotá nhấn mạnh những đóng góp của nhóm kể từ khi ra mắt năm 2013. BTS được ghi nhận vì góp phần đưa âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu, đồng thời tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ.

Thị trưởng Bogotá Carlos Fernando Galán cũng dành những lời đặc biệt cho nhóm. Ông cho rằng BTS "không chỉ đơn thuần là một ban nhạc", đồng thời kỳ vọng những người đến thành phố để xem concert sẽ có cơ hội trải nghiệm Bogotá, thay vì chỉ đến để tham dự một chương trình âm nhạc. "Thành phố Bogotá công nhận chuyến thăm của BTS là một sự kiện đặc biệt và sẽ chào đón họ với tư cách những vị khách danh dự của nơi đây", thị trưởng Carlos Fernando Galán chia sẻ.

Sức hút của BTS không chỉ thể hiện ở sự chào đón mang tính biểu tượng. Hai đêm diễn tại Bogotá được dự báo tạo ra tác động đáng kể đối với hoạt động kinh tế và du lịch của thành phố.

Theo Đài quan sát Du lịch Bogotá thuộc Viện Du lịch Quận Bogotá, khán giả đến tham dự hai đêm concert vào ngày 2 và 3/10 tại sân vận động El Campín dự kiến chi hơn 99 tỷ peso Colombia, tương đương khoảng 770 tỷ đồng cho các khoản như ăn uống, lưu trú, giao thông, mua sắm và quà lưu niệm. Con số này cho thấy quy mô của một sự kiện âm nhạc có sức hút vượt ra ngoài phạm vi sân khấu. Người hâm mộ không chỉ mua vé concert mà còn kéo theo nhu cầu về khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển và các dịch vụ du lịch tại địa phương.

Lượng khách di chuyển bằng đường hàng không đến Bogotá cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 4/10, số lượt đặt vé máy bay đến thành phố tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng đặt vé trên các chuyến bay nội địa tăng 59,3%, còn các chuyến bay quốc tế tăng 39,5%.

Đáng chú ý, 18,4% số vé concert BTS được mua từ bên ngoài Colombia. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi tỷ lệ khán giả quốc tế thường mua vé tại các concert được tổ chức ở địa phương, cho thấy sức hút xuyên biên giới của chuyến lưu diễn.

Không chỉ trao danh hiệu "Khách danh dự", Bogotá còn chuẩn bị một màn chào đón mang tính biểu tượng dành cho BTS. Một số địa danh nổi tiếng của thành phố, trong đó có tòa thị chính và Torre Colpatria - một trong những công trình mang tính biểu tượng của Bogotá sẽ được thắp sáng bằng màu tím, màu sắc gắn liền với BTS và cộng đồng người hâm mộ ARMY.

Chính quyền địa phương cũng lên kế hoạch tăng cường giao thông công cộng trong thời gian diễn ra concert. Sau khi chương trình kết thúc, tám tuyến giao thông đặc biệt sẽ được vận hành từ khu vực gần sân vận động El Campín đến các khu vực chính của thành phố, bắt đầu từ khoảng 22 giờ.

Lịch trình và tần suất các chuyến xe sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế nhằm hỗ trợ lượng lớn khán giả rời khỏi khu vực sân vận động một cách thuận lợi. Những động thái này cho thấy quy mô của hai đêm diễn đã được Bogotá nhìn nhận như một sự kiện có ảnh hưởng đến cả đời sống đô thị, thay vì đơn thuần là một chương trình giải trí.

Hai đêm diễn tại Bogotá mang ý nghĩa đặc biệt đối với BTS khi đây là lần đầu tiên nhóm xuất hiện với đội hình đầy đủ tại Colombia.

Sau nhiều năm hoạt động và tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế, BTS đã xây dựng được lượng người hâm mộ lớn tại khu vực Mỹ Latinh. Vì vậy, việc Bogotá trở thành điểm mở màn cho chặng Nam Mỹ của world tour đang thu hút sự quan tâm lớn.

Sau Colombia, BTS sẽ tiếp tục hành trình đến Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil).

Đây cũng là một trong những chặng đáng chú ý trong hành trình trở lại sân khấu của nhóm sau thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. BTS phát hành album phòng thu thứ năm ARIRANG vào tháng 3 năm nay và đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động quốc tế.

Từ việc được chính quyền Bogotá trao danh hiệu "Khách danh dự", hàng loạt địa danh được phủ sắc tím cho đến con số hơn 400 tỷ đồng dự kiến được chi tiêu trong thời gian diễn ra concert, sự xuất hiện của BTS tại Colombia cho thấy một concert của nhóm giờ đây không còn chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh âm nhạc. Nó đồng thời trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch có khả năng tạo ra những tác động đáng kể đối với thành phố đăng cai.