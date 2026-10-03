Hot trên Threads: Vì sao nhiều nhân vật nữ anime ở nhà nội trợ thay vì đi làm?

Tóm tắt chung: Làn sóng tranh luận: Threads bùng nổ tranh luận về việc các nhân vật người mẹ trong anime nổi tiếng chỉ ở nhà làm nội trợ, mở ra nhiều góc nhìn từ khả năng tài chính của người chồng đến bối cảnh xã hội.

Trái chiều góc nhìn: Một bên cho rằng hình ảnh này thể hiện tiềm lực kinh tế vững vàng của người chồng và phản ánh thực tế xã hội Nhật Bản quá khứ, trong khi luồng ý kiến khác khẳng định phụ nữ hiện đại có thể tự do ra ngoài đi làm để cùng gánh vác gia đình.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Threads bùng lên thảo luận sôi nổi xung quanh việc các nhân vật nữ trong những bộ anime quen thuộc. Cụ thể hơn, những nhân vật này thường có hình ảnh gắn bó với căn bếp và công việc nội trợ. Từ bà Tamako (mẹ Nobita), bà Misae (mẹ Shin) cho đến Yukiko Kudo (mẹ Conan) - người từng là ngôi sao điện ảnh lừng lẫy, tất cả đều chọn lui về chăm sóc gia đình sau khi kết hôn.

Chủ đề các nhân vật nữ anime làm nội trợ gây chú ý trên Threads.

Chủ đề này lập tức chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến. Một bên, nhiều người cho rằng chi tiết này thể hiện năng lực kinh tế vững vàng của người chồng. Khi người chồng có đủ khả năng gánh vác tài chính, người vợ không chịu áp lực phải kiếm tiền và có thể toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Đồng thời, đây cũng là sự phản ánh trung thực bức tranh xã hội Nhật Bản tại thời điểm các tác phẩm này ra đời.

Ngược lại, cũng có ý kiến tiếp cận vấn đề theo xu hướng hiện đại hơn. Nhiều người nhận định tư duy trên đã không còn phù hợp với bối cảnh xã hội ngày nay, thời điểm cả nam và nữ đều có quyền bình đẳng trong việc phát triển sự nghiệp. Cả hai vợ chồng đều có thể cùng nhau đóng góp vào kinh tế gia đình, thay vì mặc định phân chia người ra ngoài làm việc, người ở nhà làm nội trợ.

Thực chất, khán giả dễ dàng bắt gặp hình tượng nhân vật nữ nội trợ hơn trong các phim cũ ra đời từ những thập niên trước như Doraemon hay Shin Cậu Bé Bút Chì. Còn với các dự án ra mắt mới hơn và lấy bối cảnh hiện đại, hình tượng này đang dần giảm bớt, được thay thế bằng những nhân vật nữ độc lập hơn.

Chưa kể, không phải nhân vật nữ "làm vợ, làm mẹ" nào trong anime cũng gắn với hình ảnh căn bếp. Chẳng hạn như Eri Kisaki - nữ luật sư đại tài trong Thám Tử Lừng Danh Conan, hay Yor trong Spy x Family đều gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, bản lĩnh không kém gì đấng mày râu.

Anime vẫn có nhiều "người mẹ" mạnh mẽ, xông pha bên ngoài.