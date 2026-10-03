'Bò sữa bay': Làn gió lạ cho điện ảnh Việt 2026?

Ê-kíp sản xuất phim điện ảnh “Bò sữa bay” vừa tổ chức showcase ra mắt phim tại TP Hồ Chí Minh. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau các dự án phim ngắn “Tàn sữa”, “Đàn cá gỗ” cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, “Bò sữa bay” xoay quanh câu chuyện về một loại sữa công thức đặc biệt được nghiên cứu với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và có tiềm năng mang lại nguồn lợi lớn. Vì muốn thoát nghèo, nhóm công nhân gồm Trâu (Nguyễn Hùng đóng) và ba anh em ruột lên kế hoạch đánh cắp công thức.

"Bò sữa bay" mang màu sắc kỳ ảo, lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990. Ảnh: NSX

Trong phi vụ này, Trâu được phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh) giao nhiệm vụ tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường và cũng là người tạo ra công thức sữa. Tuy nhiên, từ ý định lợi dụng ban đầu, Trâu dần nảy sinh tình cảm với San, đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục hoàn thành kế hoạch để giúp gia đình hay từ bỏ tất cả để đi theo tình yêu.

Trailer của phim hé lộ nhiều tình huống trớ trêu, bi hài cùng những cú “quay xe” liên tiếp. Bên cạnh mối quan hệ giữa Trâu và San, câu chuyện còn có sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy), cô nhân viên ban đời sống dành tình cảm cho Trâu, và Quân (Võ Điền Gia Huy), người tìm cách chinh phục San. Những mâu thuẫn giữa nhóm công nhân và các nhân vật trong nông trường tạo nên không khí vừa căng thẳng vừa hài hước.

Điểm gây chú ý của “Bò sữa bay” nằm ở cách bộ phim kết hợp không gian hoài niệm của một nông trường bò sữa thập niên 1990 với những chi tiết siêu thực như sữa trẻ hóa, bò bay. Theo đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, phim được lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật tại Nông trường bò sữa Mộc Châu, nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng được kể lại bằng màu sắc viễn tưởng.

Với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, hình tượng bò bay và những chi tiết khác lạ xuất phát từ mong muốn đưa khán giả đến một thế giới mà họ khó có thể trải nghiệm trong đời sống. Anh cho biết quá trình hình thành bộ phim kéo dài nhiều năm, trong đó các phiên bản của “Tàn sữa” được xem như những thử nghiệm về ý tưởng và ngôn ngữ điện ảnh trước khi anh thực hiện phim dài. Thời gian từ ý tưởng đầu tiên đến khi hoàn thiện kịch bản kéo dài 3 năm.

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi đánh giá “Bò sữa bay” là một dự án độc đáo khi xuất phát từ một ý tưởng khác lạ nhưng vẫn xoay quanh những giá trị gần gũi như tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn. Câu chuyện về những công nhân nghèo muốn đổi đời, những mối tình chớm nở và những lựa chọn giữa trách nhiệm gia đình, tiền bạc và tình yêu tạo nên phần cốt lõi của bộ phim.

Bộ phim cũng được xây dựng với sự pha trộn của nhiều thể loại, nhịp phim nhanh và dồn dập. Theo nhà sản xuất, những yếu tố mới lạ được đặt trong một câu chuyện về những con người bình dị, qua đó tạo sự cân bằng giữa chất liệu đời thường và trải nghiệm mới mẻ.

Dàn diễn viên trong phim “Bò sữa bay”. Ảnh: NSX

Để tạo dựng thế giới vừa mang dấu ấn lịch sử vừa có yếu tố kỳ ảo, ê-kíp tính toán các chi tiết về thiết kế bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và ngôn ngữ hình ảnh. Không gian nông trường Mộc Châu được tái hiện với màu sắc hoài niệm, trong khi những chi tiết siêu thực tạo nên một thế giới dị biệt.

“Bò sữa bay” quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều…

Phim điện ảnh “Bò sữa bay” lựa chọn cách tiếp cận khác biệt khi đưa chất liệu đời sống nông trường vào một thế giới pha trộn giữa hoài niệm và siêu thực. Với màu sắc độc lạ cùng ê-kíp trẻ, bộ phim được kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn cho điện ảnh Việt trong năm 2026.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/11/2026.