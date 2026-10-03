Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trở thành Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 và dành được nhiều giải phụ

Tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2/10, Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) dừng chân ở Top 5 và trở thành Á hậu 3 của Miss Universe Vietnam 2026.

Ngoài danh hiệu này, nữ rapper còn nhận thêm 2 giải thưởng phụ là "Thí sinh diễn trang phục dạ hội đẹp nhất" và "Người đẹp được yêu thích nhất".

Ở phần thi Trang phục dạ hội của Top 11, nữ rapper xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với chiếc đầm mang sắc xanh sapphire. Thiết kế xuyên thấu ôm sát thân hình, giúp Pháo khoe vòng eo 58cm.

Diện chiếc đầm này, Pháo được khen trên sân khấu Miss Universe Vietnam và giành giải "Người đẹp trang phục dạ hội".

Nguyễn Diệu Huyền giành giải "Người đẹp trang phục dạ hội" (ảnh cắt từ clip Miss Universe Vietnam).

Trong phần thi ứng xử đêm chung kết, Pháo nhận được câu hỏi về áp lực lớn của phụ nữ hiện nay. Cô cho biết phụ nữ đang đối diện với nhiều áp lực vì phải đấu tranh giữa mong muốn của bản thân và mong muốn để làm hài lòng mọi người.

"Tôi ủng hộ việc phụ nữ có ước mơ và theo đuổi điều đó một cách chính đáng. Nhiều người nghĩ tôi là rapper gai góc và không phù hợp với cuộc thi nhan sắc. Có thể tôi không đạt được danh hiệu nhưng tôi đã thành công khi đứng tại đây. Tôi muốn truyền cảm hứng rằng phụ nữ xứng đáng được yêu thương và làm những gì mình thích", VTC News dẫn câu trả lời của người đẹp.

Nguyễn Diệu Huyền trở thành Á hậu 3 của Miss Universe Vietnam 2026 (ảnh cắt từ clip Miss Universe Vietnam).

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô có chiều cao 1m68, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô được giới thiệu hoạt động với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và có trình độ học vấn cao đẳng.

"Với Pháo, việc là một rapper không phải là giới hạn để cô dừng lại. Cô lựa chọn khám phá nhiều lĩnh vực hơn, mang cá tính, tiếng nói và câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng.

Nữ rapper nhận được nhiều giải thưởng của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Miss Universe Vietnam 2026

Pháo nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit 2 phút hơn, trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử "Nữ ca sĩ của năm" năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh "Thỏ ơi".