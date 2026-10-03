4 mẹo nâng cấp phong cách thời trang mùa lạnh cho nàng

4 gợi ý dưới đây có thể giúp phong cách thời trang mùa lạnh trở nên thời thượng mà không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ.

Khăn quàng đỏ

Trong những ngày trang phục thường xoay quanh đen, xám, nâu hay camel, một chiếc khăn quàng cổ đỏ có thể lập tức thay đổi cảm giác của cả outfit. Sắc đỏ tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, đồng thời mang đến vẻ ấm áp và giàu sức sống cho những bộ đồ vốn khá trung tính.

Cách phối đơn giản nhất là kết hợp khăn đỏ với áo khoác đen, xám hoặc camel và những thiết kế có phom dáng gọn gàng. Khi đó, chiếc khăn trở thành điểm thu hút chính mà tổng thể vẫn giữ được sự thanh lịch.

Cách quàng cũng có thể thay đổi tinh thần trang phục. Buông hờ trên vai mang lại cảm giác phóng khoáng, trong khi quấn gọn quanh cổ tạo diện mạo chỉn chu, sắc sảo hơn. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một mảng màu đỏ được đặt đúng chỗ cũng đủ khiến outfit mùa Đông trở nên sống động.

Một chiếc khăn quàng cổ đỏ có thể lập tức thay đổi cảm giác của cả outfit

Găng tay đa sắc

Găng tay không còn đơn thuần là món đồ để chống lạnh. Những gam màu như đỏ burgundy, xanh cobalt, nâu caramel, xám khói hay tím trầm đang trở thành cách thú vị để tạo cá tính cho trang phục mùa Đông.

Với những outfit sử dụng áo khoác dạ, trench coat hoặc blazer màu trung tính, một đôi găng tay nổi bật có thể trở thành chi tiết dẫn dắt ánh nhìn. Bạn có thể chọn màu găng tay đồng điệu với khăn quàng, túi xách hoặc một chi tiết nhỏ trên trang phục để tạo sự liên kết.

Nếu muốn tạo hiệu ứng tương phản, hãy để găng tay trở thành điểm màu duy nhất trên nền trang phục trung tính. Những thiết kế có phom gọn gàng cũng giúp màu sắc phát huy hiệu quả tốt hơn, đồng thời giữ cho tổng thể không bị rối mắt.

Chân váy ngắn và boots cao

Chân váy ngắn kết hợp boots cao tới đùi hoặc trên đầu gối là công thức đặc trưng của thời trang mùa lạnh. Phần boots ôm sát hoặc có phom đứng vừa giúp giữ ấm phần lớn đôi chân, vừa tạo hiệu ứng liền mạch, khiến tổng thể trông cao ráo và gọn gàng hơn.

Bạn có thể kết hợp công thức này với trench coat dáng dài, áo phao oversized hoặc áo len phom rộng để tạo sự tương phản giữa phần váy ngắn và lớp áo ngoài dài, rộng. Những đôi boots màu đen, nâu sẫm hoặc da lộn trung tính cũng dễ phối và đủ nổi bật mà không quá khó ứng dụng.

Trong những ngày thời tiết không quá lạnh, vớ dài cũng là lựa chọn thay thế nhẹ nhàng. Vớ cao ngang gối hoặc trên gối kết hợp cùng chân váy ngắn, giày búp bê hay ankle boots mang lại vẻ trẻ trung, đồng thời tạo thêm một lớp giữ ấm vừa phải.

Chân váy ngắn kết hợp boots cao là công thức đặc trưng của thời trang mùa lạnh

Chọn một chiếc mũ thiết kế có cấu trúc

Khi beanie đã trở thành lựa chọn quá quen thuộc, những kiểu mũ có phom dáng và cấu trúc rõ ràng có thể giúp outfit mùa Đông mới mẻ hơn.

Balaclava ôm gọn khuôn mặt mang đến vẻ hiện đại, sắc sảo, trong khi mũ trapper lót shearling tạo cảm giác ấm áp và phóng khoáng. Những chiếc mũ lông bản lớn lại có thể mang đến vẻ nổi bật, sang trọng khi kết hợp cùng áo khoác hoặc áo phao có tông màu tương đồng.

Không chỉ giữ ấm, mũ còn có khả năng định hình tổng thể khuôn mặt và tạo trọng tâm cho outfit. Để diện mạo không bị quá nhiều chi tiết, có thể chọn mũ có màu đồng điệu với áo khoác. Cách phối này giúp phụ kiện hòa vào tổng thể nhưng vẫn đủ tạo dấu ấn.