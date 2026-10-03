Song Hye Kyo vuốt tóc ra sau, lộ rõ 'điểm vàng' trên gương mặt

Mới đây, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút khán giả quan tâm vì vẻ đẹp thanh lịch. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc chải ngược ra phía sau và buộc thấp. Phần tóc được cố định gọn gàng, gần như không có một sợi tóc nào rơi xuống gương mặt.

Hình ảnh mới đầy cuốn hút, lạ mắt của Song Hye Kyo.

Cách tạo kiểu này giúp toàn bộ phần trán, đường chân tóc và dáng đầu của Song Hye Kyo được thể hiện rõ trước ống kính. Đặc biệt, ở những bức ảnh cận mặt, đường nét gương mặt của nữ diễn viên càng trở nên nổi bật khi không có tóc mái hay tóc mai che phủ.

Phần trán cân đối cùng đường nét gương mặt nhỏ tạo nên tổng thể hài hòa, được ví như "điểm vàng" nhan sắc. Kiểu tóc tưởng như khá kén gương mặt lại được Song Hye Kyo thể hiện theo phong cách tối giản, tập trung vào thần thái và diện mạo tự nhiên.

Trong loạt ảnh lần này, Song Hye Kyo cũng biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Lối trang điểm được tiết chế, kết hợp với màu son hồng trầm và phần mắt trang điểm nhẹ, góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng.

Song Hye Kyo trẻ trung, thời thượng ở tuổi 44.

Song Hye Kyo biến hóa với nhiều phong cách, điểm chung là đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch, cuốn hút.

Điểm chung trong loạt ảnh là Song Hye Kyo không sử dụng quá nhiều phụ kiện hay kiểu tóc cầu kỳ. Thay vào đó, phần tạo hình tập trung vào gương mặt, vóc dáng và thần thái của nữ diễn viên. Kiểu tóc vuốt ngược cũng trở thành điểm nhấn khi giúp diện mạo của cô trở nên rõ nét hơn trước ống kính.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút trong lĩnh vực giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động, cô được biết đến qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và The Glory. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang và những lần xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo hoàn tất quá trình ghi hình cho phim Slowly, Intensely. Tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút và đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Gong Yoo, Cha Seung Won, Lee Ha Nee cùng nhiều tên tuổi khác. Bộ phim đang được khán giả mong đợi trong thời gian tới, đánh dấu một dự án đáng chú ý tiếp theo trong sự nghiệp của Song Hye Kyo.

Khán giả trông chờ vào những dự án mới của Song Hye Kyo.