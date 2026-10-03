Tiểu thư Hà thành cùng chồng cầu thủ 1m87 đưa con trai đi biển, mẹ diện bikini đẹp nõn nà, bố khéo chăm con

Dù công việc bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn luôn có thể dành cho con những khoảng thời gian nhỏ để vui chơi và ở bên nhau. Bởi với trẻ, điều quý giá không phải là những chuyến đi xa hay món quà đắt tiền, mà là cảm giác được cha mẹ quan tâm, lắng nghe và cùng mình tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của hot dad - nam cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, ấm áp của gia đình nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong những bức hình, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đưa con trai Lúa du lịch biển Cam Ranh - Khánh Hòa và cậu nhóc tỏ ra vô cùng thích thú.

Đoàn Văn Hậu không tham gia giải đấu, bà xã liền sắp xếp công việc để cùng chồng đưa quý tử đi tận hưởng cuộc sống.

Cả gia đình có chuyến đi biển Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đoàn Văn Hậu tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên con trai Lúa sau nhiều ngày xa nhà.

Ông bố trẻ giành phần chăm con để vợ nghỉ ngơi.

Dù xuất hiện từ phía xa nhưng mẹ bỉm Doãn Hải My được nhiều người chú ý.

Không kém ông xã, tài khoản mạng xã hội của hot mom Hà thành - Doãn Hải My, bà mẹ cũng đăng tải nhiều video, hình ảnh kỉ niệm bên chồng và con trai trong chuyến đi ý nghĩa này.

Bà mẹ dành thời gian dạy con trai tập bơi.

Phía dưới bài chia sẻ, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho vợ chồng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu khi cả hai đều bận rộn công việc nhưng luôn sắp xếp thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình nhỏ và đặc biệt là cậu con trai Lúa đang ở lứa tuổi khám phá, thích hoạt động.

Song song bên cạnh đó, vóc dáng "mẹ một con trông mòn con mắt" của tiểu thư "nức tiếng" đất Hà Nội khiến nhiều người phải tấm tắc. Doãn Hải My sinh con đã được 2 năm, trải qua quãng thời gian bỉm sữa vất vả lại còn bận rộn với việc học nhưng cô chưa bao giờ "bỏ rơi" bản thân. Vóc dáng của cô nàng vẫn đẹp nuột nà như thời lọt "Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020".

- Dáng chị tôi đẹp quá, sinh con lại càng đẹp hơn.

- Gái một con trông mòn con mắt là có thật nha mọi người.

- Sao sinh con mà dáng còn đẹp quá vậy trời?

Được biết, Doãn Hải My sinh năm 2001 là hot girl, tiểu thư xinh đẹp có tiếng tại Hà Nội, sinh ra trong gia đình khá giả. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân tại Top 10.

Năm 2023, mỹ nhân Hà thành kết hôn cùng chồng cầu thủ cao 1m87 Đoàn Văn Hậu và hạ sinh con trai đầu lòng Lúa năm 2024. Sau khi làm mẹ, mẹ bỉm Doãn Hải My dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, bên cạnh đó vẫn kinh doanh và học thêm. Trong khi đó Đoàn Văn Hậu bận rộn cho những giải đấu. Cặp cha mẹ luôn sắp xếp thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình và con trai nhiều nhất có thể.

Thực tế với trẻ nhỏ, những chuyến đi chơi cùng cha mẹ không chỉ đơn giản là dịp để vui chơi, khám phá thế giới mà còn là khoảng thời gian quý giá để được gần gũi và cảm nhận tình yêu thương của gia đình. Khi cha mẹ thường xuyên dành thời gian bên con, cùng con trò chuyện, vận động, trải nghiệm những điều mới mẻ, trẻ sẽ có thêm cơ hội chia sẻ cảm xúc, bộc lộ suy nghĩ và hình thành sự gắn bó tự nhiên với cha mẹ.

Đặc biệt, những hoạt động tưởng chừng rất đơn giản như cùng con đi dạo, ra ngoài vui chơi, đi biển, tham quan hay chơi một môn thể thao cũng mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Đây là cơ hội để con rèn luyện thể chất, phát triển khả năng quan sát, giao tiếp, học cách thích nghi với môi trường mới và tự tin hơn khi khám phá những điều xung quanh.

Quan trọng hơn, sự hiện diện thường xuyên của cha mẹ giúp trẻ cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương và quan tâm. Khi có một mối quan hệ gần gũi với cha mẹ, trẻ thường dễ dàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay những vấn đề mình gặp phải trong quá trình lớn lên. Đây cũng là nền tảng để cha mẹ đồng hành cùng con trong từng giai đoạn phát triển, thay vì chỉ xuất hiện khi trẻ gặp khó khăn.

Vì vậy, dù lịch trình của cha mẹ có bận rộn đến đâu, việc chủ động dành thời gian chất lượng cho con vẫn rất đáng được ưu tiên. Không nhất thiết phải là những chuyến du lịch xa hay những hoạt động tốn kém, chỉ cần cha mẹ thực sự có mặt, cùng con vui chơi và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, những khoảng thời gian ấy cũng có thể trở thành ký ức đẹp theo trẻ suốt những năm tháng trưởng thành.