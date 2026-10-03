ILLIT lập cột mốc chưa từng có tại Nhật Bản

Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh tại Hàn Quốc, ILLIT tiếp tục cho thấy sức hút đáng kể tại thị trường Nhật Bản khi “Magnetic” chính thức vượt mốc 300 triệu lượt stream. Thành tích này giúp ca khúc đầu tay của nhóm thiết lập thêm một kỷ lục đáng chú ý trong nhóm nghệ sĩ nữ nước ngoài hoạt động tại Nhật.

Theo công bố mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) ngày 2/10, “Magnetic” - ca khúc chủ đề thuộc mini album đầu tay SUPER REAL ME của ILLIT - đã được trao chứng nhận Triple Platinum ở hạng mục streaming.

Theo hệ thống của RIAJ, chứng nhận Triple Platinum dành cho những ca khúc đạt từ 300 triệu lượt stream trên 12 nền tảng streaming tham gia hệ thống thống kê. Đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm âm nhạc của ILLIT chạm đến cấp độ chứng nhận này tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, “Magnetic” chỉ mất khoảng 2 năm 5 tháng kể từ thời điểm phát hành để đạt cột mốc 300 triệu lượt stream. Theo RIAJ, đây là tốc độ nhanh nhất đối với một ca khúc của nghệ sĩ nữ nước ngoài đạt chứng nhận Triple Platinum tại thị trường Nhật Bản.

Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục mà “Magnetic” thiết lập kể từ khi ra mắt. Chỉ khoảng 3 tháng sau khi phát hành, ca khúc đã nhận chứng nhận Platinum từ RIAJ, qua đó trở thành bài hát của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc và quốc tế đạt cấp độ này nhanh nhất tại thời điểm đó.

Không dừng lại ở đó, “Magnetic” tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các nền tảng trực tuyến. Ca khúc cần thêm khoảng 7 tháng để tích lũy 100 triệu lượt stream, cho thấy sức sống tương đối bền bỉ của sản phẩm dù đã phát hành trong thời gian dài.

Sức hút của ILLIT tại Nhật Bản cũng không chỉ đến từ “Magnetic”. “Almond Chocolate” - ca khúc tiếng Nhật đầu tiên của nhóm - đã được RIAJ trao chứng nhận Platinum, trong khi “Lucky Girl Syndrome” cũng đạt chứng nhận Gold.

Những kết quả liên tiếp cho thấy âm nhạc của ILLIT đang từng bước mở rộng độ phủ tại thị trường Nhật Bản, nơi streaming ngày càng trở thành một trong những thước đo quan trọng đối với sức phổ biến của nghệ sĩ quốc tế.

Trong thời gian tới, sự chú ý dành cho ILLIT nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì khi nhóm chuẩn bị phát hành mini album thứ năm mang tên BREAK EVEN vào ngày 26/10.