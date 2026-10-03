Võ Điền Gia Huy bất ngờ vướng thị phi, liệu có liên quan đến Tam Triều Dâng?

Võ Điền Gia Huy đang có phim Bò Sữa Bay sắp công chiếu. Trong phim, anh vào vai một chàng trai “giang hồ” yêu tha thiết Ngọc Xuân và sau đó hai người còn kết hôn. Đoàn làm phim cũng đã tung ra một số bức ảnh ngọt ngào của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân từ cảnh trên phim đến hậu trường. Từ đó mà nam diễn viên bị một bộ phận khán giả chỉ trích là “chuyên gia xào couple”, đóng với bạn diễn nào cũng tỏ ra ngọt ngào tình tứ trên mức cần thiết.

Trong showcase giới thiệu phim Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy đã thẳng thắn khẳng định trong phim, anh và Ngọc Xuân đóng vai vợ chồng sắp cưới nên có những hành động thân thiết là điều cần thiết. Võ Điền Gia Huy cho rằng việc tạo "phản ứng hóa học" với bạn diễn là việc cần làm của diễn viên để phục vụ cho vai diễn cũng như bộ phim.

Sau đó, anh xin lỗi bạn diễn Ngọc Xuân vì vô tình khiến cô bị cuốn vào những tranh cãi và mong khán giả hãy nhìn vào bộ phim chứ đừng soi đời tư vì sẽ ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của nghệ sĩ.

Võ Điền Gia Huy cũng khẳng định quan hệ giữa mình và Lãnh Thanh vẫn tốt đẹp. Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì mấy tháng trước, trong một buổi livestream, Lãnh Thanh từng có nhiều câu nói làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Võ Điền Gia Huy. Thậm chí trong buổi live "thị phi" đó, Lãnh Thanh còn nhắc đến mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng khiến fan couple của hai người hết sức phẫn nộ.

Sau khi những video ghi lại phát ngôn của Võ Điền Gia Huy xuất hiện trên mạng xã hội, trùng hợp thay, Tam Triều Dâng lại đăng một Story tiếng Anh nói về cảm giác tổn thương và bị phản bội, nhắc đến “lời xin lỗi cô xứng đáng được nhận nhưng chưa bao giờ có”.

Trong suốt thời gian phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay chiếu và cả sau đó, cặp đôi Gia Huy - Triều Dâng được khán giả vô cùng yêu thích. Hai người gắn bó từ trong phim ra ngoài đời, dính nghi vấn “phim giả tình thật”. Tam Triều Dâng thậm chí từng bị công kích là cố tình "xào couple" để tạo nhiệt, khiến bản thân cô cảm thấy rất khó xử.

Võ Điền Gia Huy xin lỗi Ngọc Xuân vì "phản ứng hóa học" khi quay Bò Sữa Bay.

Việc Võ Điền Gia Huy chỉ xin lỗi Ngọc Xuân mà bỏ qua Tam Triều Dâng khiến nam diễn viên bị chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có không ít fan của hai người cho rằng bài đăng của Tam Triều Dâng không hề nhắc đến tên ai, vậy nên chưa chắc đã liên quan đến bạn diễn. Thêm vào đó, showcase giới thiệu Bò Sữa Bay thì nam diễn viên chỉ nhắc đến những người tham gia bộ phim cũng là điều hợp lý.

Nhiều ý kiến cũng nhận định người hâm mộ nên giữ sự tỉnh táo khi yêu quý bất kỳ ai, để tránh đẩy nghệ sĩ vào tình huống khó xử khi họ còn nhiều dự án chung trong tương lai.