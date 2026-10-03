5 bí quyết chọn mua và bảo quản áo da mùa đông để mặc đẹp nhiều năm

Chọn chất liệu phù hợp với nhu cầu

Chất liệu là yếu tố đầu tiên cần quan tâm khi chọn áo khoác da bởi nó quyết định phần lớn độ bền, độ rủ và cảm giác khi mặc.

Da bò thường có độ bền cao, bề mặt chắc và khả năng giữ phom tốt. Vì vậy, chất liệu này phù hợp với những thiết kế mang cấu trúc mạnh như biker, boxy hoặc bomber.

Trong khi đó, da cừu nhẹ, mềm và có độ rũ tự nhiên hơn, phù hợp với những thiết kế thanh lịch như blazer da. Nếu ưu tiên sự thoải mái và mềm mại, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khi mua áo, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài. Có thể kéo nhẹ bề mặt để kiểm tra độ đàn hồi, đồng thời dùng tay cảm nhận độ mịn và độ mềm của da. Một chất liệu tốt thường có bề mặt tự nhiên, ít xơ nổi và không có mùi nhựa quá gắt.

Một điểm đáng giá khác của da thật là khả năng “lão hóa” theo thời gian. Nếu được chăm sóc đúng cách, áo có thể ngày càng mềm và hình thành vẻ ngoài đặc trưng sau nhiều lần sử dụng.

Chất liệu là yếu tố đầu tiên cần quan tâm khi chọn áo da

5 phom áo da đáng chú ý mùa thu đông này

Nếu yêu thích vẻ thanh lịch nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn, blazer da là lựa chọn nổi bật. Phom blazer kết hợp với chất liệu da tạo nên vẻ ngoài vừa chỉn chu vừa cá tính, dễ phối với trang phục công sở hoặc những bộ đồ đơn giản khi đi chơi.

Với phong cách mạnh mẽ, biker jacket vẫn là thiết kế kinh điển. Đặc trưng bởi phần cổ bẻ và khóa kéo chéo, mẫu áo này có thể trở thành điểm nhấn ngay cả khi kết hợp với trang phục tối giản.

Trong khi đó, áo da croptop mang tinh thần Y2K trẻ trung, giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và làm nổi bật vòng eo. Khi thời tiết lạnh hơn, áo da lót lông hoặc dáng dài lại phát huy ưu thế nhờ khả năng giữ ấm tốt.

Bên cạnh đó, áo da lộn tiếp tục phù hợp với phong cách Boho-chic mang hơi hướng hoài niệm, trong khi các thiết kế boxy và bomber mang đến vẻ phóng khoáng, phù hợp với phong cách đường phố.

Với áo da, kích cỡ không chỉ quyết định vẻ ngoài mà còn ảnh hưởng đến khả năng phối nhiều lớp.

Nếu theo đuổi phong cách cổ điển, phom vừa vặn sẽ giúp tổng thể gọn gàng và thanh lịch. Ngược lại, nếu thường mặc áo len dày bên trong hoặc yêu thích phong cách streetwear, có thể cân nhắc phom rộng hơn để tạo khoảng trống cho layering.

Điều quan trọng là vai áo vẫn phải tương đối cân đối với cơ thể và phần tay không quá chật khi cử động.

Bạn có thể thoải mái chọn kiểu dáng áo da phù hợp với vóc dáng và phong cách của bản thân

Mẹo bảo quản đúng cách cho áo da

Áo da cần được treo bằng móc gỗ hoặc móc có phần đệm vai đủ dày để duy trì cấu trúc. Không nên gấp áo trong thời gian dài vì các nếp gấp có thể hình thành và khó phục hồi.

Đặc biệt, tránh cho áo da vào máy giặt hoặc ngâm trực tiếp trong nước. Với những vết bẩn nhẹ, có thể dùng khăn mềm hơi ẩm lau nhẹ trên bề mặt.

Da cũng cần được dưỡng định kỳ để hạn chế tình trạng khô và nứt. Có thể sử dụng sản phẩm dưỡng chuyên dụng phù hợp với loại da, thay vì tùy tiện dùng các loại hóa chất hoặc chất tẩy rửa mạnh.

Bên cạnh đó, môi trường bảo quản ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của áo da. Chất liệu này nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ cao, vì vậy cần được treo ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Không nên bọc áo trong túi nilon kín bởi hơi ẩm bị giữ lại bên trong có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Túi vải chuyên dụng là lựa chọn phù hợp hơn.

Nếu áo xuất hiện dấu hiệu mốc nhẹ, cần xử lý sớm và để áo khô tự nhiên ở nơi thông thoáng. Với những sản phẩm da cao cấp hoặc tình trạng mốc nghiêm trọng, nên tìm đến dịch vụ chăm sóc da chuyên nghiệp thay vì tự sử dụng dung dịch tẩy rửa mạnh.