Tranh cãi sau màn mukbang của Son Ye Jin

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh nữ diễn viên Son Ye Jin đang thưởng thức món bánh phô mai que, kèm dòng chú thích "Cuối cùng cũng được ăn món này" đã thu hút hơn 7.100 bình luận. Trong video, cô cắn một miếng phô mai que và nhìn thẳng vào ống kính khi kéo sợi phô mai dài, dẻo dai vào miệng.

Phong cách ăn uống giản dị, gần gũi của cô hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp thanh tao, trong trẻo thường thấy, qua đó nhận được nhiều lời khen ngợi như: Trông ngon quá; Cô ấy trông thật đáng yêu ngay cả khi đang ăn; Thật thích khi thấy khía cạnh gần gũi này của Son Ye Jin...

Tuy nhiên, một số người đã đặt vấn đề về phép lịch sự trên bàn ăn, chỉ ra những âm thanh phát ra khi cô ăn trong video: Phép lịch sự trên bàn ăn rất quan trọng; Hành động đó thật không phù hợp với một người nổi tiếng...

Vì Son Ye Jin là 'ngôi sao' tiên phong của làn sóng Hallyu, nên video cùng những tranh cãi nảy sinh sau đó cũng đã lan sang Nhật Bản. Khi phản ứng từ một số cư dân mạng Nhật Bản lan truyền tại Hàn Quốc, màn "mukbang" (video quay cảnh ăn uống) ngắn ngủi của Son Ye Jin đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận về tiếng động khi ăn.

Một số cư dân mạng Nhật Bản đã chia sẻ video và để lại các bình luận như: Hóa ra phụ nữ cũng nhai chóp chép khi ăn; Trung Quốc và Hàn Quốc vốn nổi tiếng với thói quen nhai chóp chép; Đó là đất nước dễ dãi với những người nhai chóp chép... cho thấy cuộc tranh luận về phép lịch sự trên bàn ăn đang lan rộng ra ngoài biên giới.

Hiện tại, Son Ye Jin đang tái ngộ khán giả qua bộ phim The Scandal trên Netflix, tác phẩm vừa được phát hành vào ngày 18/9 vừa qua.