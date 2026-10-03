Kubo bất ngờ kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Haruka Fukuhara

Trong bài đăng trên mạng xã hội Instagram ngày 2/10, tuyển thủ Nhật Bản Takefusa Kubo bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên Haruka Fukuhara.

“Chúng tôi, Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara, xin thông báo đã kết hôn”, cả hai viết trong bài đăng chung.

“Dù bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn cùng nhau hỗ trợ, sẻ chia và xây dựng một gia đình ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười.

Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người tiếp tục dõi theo và ủng hộ hai vợ chồng bằng tình cảm ấm áp. Mong rằng trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ của mọi người”, Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara chia sẻ thêm.

Takefusa Kubo bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên Haruka Fukuhara. (Ảnh: @takefusa.kubo/Instagram)

Thông tin về cuộc hôn nhân của Kubo và Fukuhara lập tức gây xôn xao tại Nhật Bản. Trước khi hai người công bố tin vui ngày 2/10, chuyện tình cảm của họ hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Bởi vậy, việc cả hai bất ngờ công bố kết hôn khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên.

Ở tuổi 25, Kubo là gương mặt đáng chú ý của bóng đá Nhật Bản. Kubo ra mắt đội tuyển Nhật Bản khi mới 18 tuổi 5 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử khoác áo đội tuyển quốc gia nước này. Anh là nhân tố quan trọng của “Samurai xanh” và góp mặt tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Tiền vệ này hiện thi đấu cho Real Sociedad tại La Liga.

Trong khi đó, Fukuhara Haruka sinh năm 1998, hơn Kubo 3 tuổi. Cô bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí Nhật Bản từ khi còn nhỏ và được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, ca sĩ.

Cô trở nên quen thuộc với công chúng Nhật Bản sau khi tham gia chương trình thiếu nhi “Cookin’ Idol Ai! Mai! Main!”.

Sau thành công ban đầu, Fukuhara phát triển sự nghiệp diễn xuất với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Năm 2026, nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong “Ano Hoshi ga Furu Oka de, Kimi to Mata Deaitai”, phần tiếp theo của bộ phim được phát hành năm 2023.

Ngay sau khi Kubo báo tin vui, Yuto Nagatomo gửi lời chúc mừng tới người đàn em ở đội tuyển Nhật Bản. Hậu vệ kỳ cựu viết trên mạng xã hội: “Taka, chúc mừng kết hôn”, đồng thời nhắn nhủ Kubo hãy luôn trân trọng người bạn đời của mình.

Kubo và Fukuhara không tiết lộ thêm về quá trình hẹn hò cũng như thời điểm tổ chức hôn lễ.