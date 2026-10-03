Liveshow mở màn 'Sao Mai 2026' sẽ loại 2 thí sinh

Theo Thời báo VTV, sau hành trình tìm kiếm và lựa chọn những gương mặt nổi bật, Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" chính thức bước vào đêm thi đầu tiên với chủ đề "Khởi động".

Ở liveshow đầu tiên, mỗi thí sinh sẽ lựa chọn một ca khúc để thể hiện giọng hát, phong cách và cá tính âm nhạc của mình. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh bước lên sân khấu vòng chung kết trong hình thức hát live cùng ban nhạc, đòi hỏi khả năng làm chủ sân khấu, xử lý ca khúc và bản lĩnh biểu diễn trực tiếp.

Các thí sinh tập luyện cho đêm liveshow 1 vòng Chung kết "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Nếu những vòng thi trước là cơ hội để các thí sinh giới thiệu màu sắc riêng, thì từ Liveshow 1, cuộc cạnh tranh chính thức bước sang giai đoạn quyết liệt khi loại trực tiếp được áp dụng. Mỗi liveshow sẽ có 2 thí sinh phải dừng bước, đồng nghĩa mỗi phần trình diễn đều có ý nghĩa quyết định đối với hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của "Sao Mai 2026".

Với chủ đề "Khởi động", Liveshow 1 được kỳ vọng mở ra một chặng đường mới nhiều thử thách, nơi tài năng, cá tính âm nhạc và bản lĩnh sân khấu của các thí sinh sẽ từng bước được bộc lộ rõ nét hơn.

16 thí sinh góp mặt tại Vòng Chung kết "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Trước đó, sau hành trình tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, 16 thí sinh đã chính thức ghi tên vào Vòng Chung kết "Sao Mai 2026". Với 16 thí sinh, đó không chỉ là hành trình tranh tài để tìm ra người đạt giải. Giá trị lớn hơn nằm ở việc từ sân khấu Sao Mai, những giọng hát trẻ có thể tiếp tục trưởng thành, tạo ra sản phẩm, xây dựng bản sắc và tìm được vị trí của mình trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" quy tụ những nghệ sĩ, nhà giáo và nhà sản xuất âm nhạc có nhiều dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật. Ba gương mặt đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt vòng Chung kết gồm: NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Liveshow 1 - "Khởi động" Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" lên sóng trực tiếp lúc 21h Chủ nhật, ngày 4/10 trên VTV3.