Ảnh minh hoạ: Bitgo.

Theo tờ báo kinh tế Hàn Quốc Economy Tribune, phần lớn công suất sản xuất chip nhớ của Samsung Electronics trong giai đoạn 2027-2029 đã được khách hàng đặt trước thông qua những hợp đồng cung ứng dài hạn.

Không chỉ vậy, các khách hàng còn đề nghị Samsung cung ứng thêm sản lượng ngoài khối lượng đã cam kết trong hợp đồng hiện tại. Một số khách hàng thậm chí đang xem xét gia hạn thời gian cung ứng đến năm 2031.

Trước đó, tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3, Samsung Electronics cho biết đã ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với 10 khách hàng lớn và đang đàm phán với 10 khách hàng khác. Công ty đặt mục tiêu bảo đảm 60-70% công suất sản xuất chip nhớ thông qua các thỏa thuận này vào năm 2030.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, hiện các nhà sản xuất bộ nhớ lớn mới chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% tổng nhu cầu thị trường, trong đó có cả nhu cầu từ ngành sản xuất điện thoại thông minh.

Đáng chú ý, phần lớn công suất sản xuất tấm bán dẫn (wafer) dành cho DRAM đa dụng trong năm 2027 gần như đã được đặt hết. Tốc độ tăng trưởng nguồn cung DRAM cũng được dự báo chỉ đạt tối đa 20-25% mỗi năm.

Việc mở rộng sản xuất HBM cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung chip nhớ thêm căng thẳng. Do HBM cần nhiều công suất sản xuất wafer hơn so với DRAM thông thường, việc tăng tỷ trọng sản xuất HBM sẽ hạn chế khả năng mở rộng nguồn cung DRAM đa dụng.

Tình trạng thiếu hụt cũng tiếp tục diễn ra trên thị trường bộ nhớ flash NAND.

Trước thông tin này, PhoneArena (trang công nghệ chuyên thông tin, đánh giá về các sản phẩm công nghệ) cảnh báo người tiêu dùng khả năng sẽ còn chứng kiến giá các thiết bị điện tử, trong đó có điện thoại thông minh, nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Chẳng hạn, Galaxy S27 Ultra có thể có giá khởi điểm lên tới 1.500 USD, trong khi các phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn hơn thậm chí có thể vượt mốc 2.000 USD.

Trong khi đó, iPhone 20, iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt của Apple, cũng có thể dễ dàng vượt ngưỡng 2.000 USD, ngay cả với phiên bản tiêu chuẩn.

Riêng tại Đông Nam Á, theo số liệu của Omdia, trong quý 3/2026, lượng smartphone xuất xưởng tại Đông Nam Á giảm tới 36% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 16,5 triệu máy.

Đáng chú ý, dù lượng máy xuất xưởng giảm mạnh, tổng giá trị thị trường chỉ giảm 1%. Nguyên nhân là giá bán bình quân điện thoại đã tăng tới 53%.

Chẳng hạn, Xiaomi ghi nhận lượng điện thoại xuất xưởng trong quý đã giảm 24%. Tuy nhiên, giá bán trung bình tại kênh bán lẻ tăng 55%.

Hay trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng điện thoại của vivo xuất xưởng cũng giảm 33%, nhưng giá bán trung bình tăng 37%. Được biết vivo đang tìm cách nâng giá bán trung bình và giảm phụ thuộc vào các mẫu điện thoại có giá dưới 100 USD.

Tuy nhiên, trong bức tranh chung không mấy khả quan của Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường duy nhất ghi nhận tăng trưởng trong quý, với lượng điện thoại xuất xưởng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.