Sau 13 năm kể từ khi phiên bản tiền nhiệm Grand Theft Auto V (GTA V) thiết lập những chuẩn mực vô tiền khoáng hậu về lối chơi và khả năng sinh lời, dòng game thế giới mở đình đám này đã chính thức ra mắt phiên bản mới nhất GTA VI với nhiều kỳ vọng lớn từ ngành game.

Không chỉ được kỳ vọng là siêu phẩm giải trí lớn nhất thập kỷ, GTA VI hứa hẹn sẽ là cột mốc định hình lại nền công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu.

Từ lâu, siêu phẩm game đến từ Rockstar Games đã vượt xa tiêu chuẩn của một trò chơi điện tử đơn thuần. Nó đại diện cho đỉnh cao của kỹ thuật công nghệ trong ngành game và cũng là một cỗ máy in tiền khổng lồ với những con số "vô tiền khoáng hậu".

Thu hồi vốn ngay cả khi game chưa ra mắt

Theo dữ liệu từ hãng phân tích thị trường Sensor Tower, lượng đặt trước của GTA VI đạt khoảng 15 triệu bản, tương đương doanh thu hơn 1,5 tỷ USD trước ngày phát hành.

GTA VI thu về hơn 1 tỷ USD doanh thu bán đĩa từ khi game còn chưa chính thức ra mắt. Ảnh: Reuters.

Chỉ riêng cột mốc 9 ngày trước ra mắt, trò chơi đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD doanh số bán đĩa đặt trước, cao gần gấp đôi so với thành tích cùng kỳ của Call of Duty: Modern Warfare II, tựa game bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022.

Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, ông Strauss Zelnick, thừa nhận với các nhà đầu tư rằng doanh số đang ở mức "chưa từng thấy".

Thành tích này dễ dàng xô đổ kỷ lục của chính người tiền nhiệm GTA V, vốn từng gây chấn động khi đạt doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau 3 ngày mở bán vào năm 2013, nhanh hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào trong lịch sử.

Tính đến nay, GTA V đã bán được hơn 235 triệu bản trên toàn cầu, trong khi chế độ chơi mạng GTA Online mang về hơn 5 tỷ USD suốt 10 năm qua.

Với đà tăng trưởng này, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto hiện chỉ còn cách ngôi vương "dòng game bán chạy nhất mọi thời đại" đúng 40 triệu bản, sẵn sàng soán ngôi những game kinh điển như Tetris (1984), Pokémon (thập niên 1990) hay Call of Duty.

Game hay nhất lịch sử

Trên hệ thống đánh giá game Metacritic, GTA VI đạt 99/100 điểm, đồng thời ghi nhận mức 98/100 điểm trên OpenCritic, vươn lên vị trí số một trên cả hai bảng xếp hạng này.

Theo Bloomberg, GTA VI đã chính thức trở thành tựa game được đánh cao nhất mọi thời đại, với 99 điểm trong 147 đánh giá chỉ trong 24 giờ đầu tiên, vượt qua thành tích 99 điểm với 22 lượt đánh giá của huyền thoại Legend of Zelda: Ocarina of Time ra mắt năm 1998.

Mức điểm 99 là điểm trung bình có trọng số được đội ngũ Metacritic tính toán thông qua một hệ thống phức tạp, dựa trên mức độ chi tiết của bài viết, uy tín của đơn vị xuất bản cũng như việc nhà phê bình có đưa ra điểm số cụ thể hay không.

GTA VI đạt số điểm đánh giá từ giới phê bình ở mức "vô tiền khoáng hậu". Ảnh: r/Games.

Trước đó, chính Metacritic từng dự đoán GTA VI sẽ đạt mức trung bình 96, vốn đã là một con số gây choáng ngợp nhưng rốt cuộc vẫn bị tựa game này vượt xa.

Sự thống trị của tựa game còn được thể qua những bài phê bình đánh giá game trên các tạp chí lớn. Các nhà phê bình không tiếc lời tung hô GTA VI bằng những mỹ từ như "game ấn tượng nhất mà tôi từng chơi" hay "một kiệt tác về thiết kế thế giới mở".

Kết quả, tựa game mới nhất của Rockstar Games đang được chấm điểm tuyệt đối trên những trang chuyên game như IGN, GameSpot hay Eurogamer.

Tựa game định hình lại ngành game

Lịch sử của thương hiệu GTA là một minh chứng cho sự tiến hóa của công nghệ mô phỏng không gian ảo trong ngành game.

Khi hai phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1997, game chỉ cung cấp góc nhìn đồ họa 2D từ trên xuống, nơi người chơi đóng vai một tên tội phạm thực hiện các nhiệm vụ ngầm quanh thành phố. Dù mang tính đột phá vào thời điểm đó, trải nghiệm này vẫn bị giới hạn nghiêm ngặt bởi năng lực phần cứng.

Cuộc cách mạng thực sự bùng nổ vào năm 2001 với sự ra đời của GTA III. Tựa game này đã thiết lập một tiêu chuẩn vàng cho toàn bộ ngành công nghiệp khi tiên phong kết hợp một thế giới mở không gian ba chiều (3D) hoàn toàn tự do với đồ họa tiên tiến và cơ chế tương tác vật lý phức tạp.

Một hoạt động giải trí trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Lần đầu tiên, người chơi không bị gò bó trong các kịch bản tuyến tính hẹp mà có thể tự do khám phá một thành phố sống động.

Kể từ đó, mỗi phiên bản GTA mới đều được giới phân tích công nghiệp và cộng đồng game thủ tôn vinh như một kỳ quan kỹ thuật, không ngừng nới rộng ranh giới của những gì có thể thực hiện được trong không gian tương tác kỹ thuật số trong ngành game.

Đến GTA VI, tất cả thống kê về quy mô phát triển và nguồn vốn đều đã tạo nên lịch sử mới trong ngành. Theo The Guardian, studio đã dành ra hơn 10 năm để tạo ra GTA VI. Theo ước tính độc lập mà Rockstar không xác nhận, hơn 1 tỷ USD đã được phân bổ dành riêng cho dự án này.

Rockstar từ chối tiết lộ chi phí sản xuất trò chơi. Tuy nhiên, xét trên quỹ thời gian và sức lao động bỏ ra, đây gần như chắc chắn là trò chơi điện tử đắt đỏ nhất từng được tạo ra.

Đề cập đến quy mô của GTA VI, The Guardian tiết lộ game được phát triển bởi một đội ngũ khổng lồ gần 5.000 người trên toàn thế giới.

Hơn 50 nghệ sĩ đường phố được mời thiết kế tranh tường tại những địa điểm như khu Stockyard, lấy cảm hứng từ Wynwood ở Miami. Đội ngũ phụ trách cơ chế điều khiển phương tiện còn có những tay đua xe chuyên nghiệp.

Cỗ máy kiếm tiền vô tiền khoáng hậu

Thành tựu kỹ thuật của GTA tỷ lệ thuận với những kỷ lục thương mại mà nó thiết lập. Dòng game này chính là "con gà đẻ trứng vàng" khổng lồ của Take-Two Interactive, công ty mẹ của studio phát triển Rockstar Games.

Bất chấp việc không có một phiên bản chính thức mới nào được phát hành trong hơn một thập kỷ qua, hệ sinh thái GTA vẫn duy trì dòng tiền hàng tỷ USD.

Hệ sinh thái GTA vẫn duy trì dòng tiền hàng tỷ USD qua mỗi năm. Ảnh: Innovation Stories.

Bí mật nằm ở phiên bản trực tuyến đa người chơi GTA Online, nơi mô hình vi giao dịch (microtransactions) cho phép người dùng dùng tiền thật để mua các vật phẩm trong không gian ảo, tạo ra một nguồn thu nhập định kỳ bền vững đáng kinh ngạc.

Tính đến báo cáo tài chính năm 2022 của nhà phát hành Take-Two Interactive, toàn bộ dòng game Grand Theft Auto (GTA) đã mang về gần 8 tỷ USD kể từ thời điểm GTA V ra mắt vào năm 2013.

Thậm chí theo một số chuyên gia, doanh thu thực tế của series GTA còn cao hơn nhiều, bởi đây chỉ là doanh thu ròng và không tính đến hàng trăm triệu USD đáng kể mà nhà phát hành thu về mỗi quý.

Nhà phát triển sau đó cũng tiếp tục kiếm lợi bằng cách thêm dịch vụ đăng ký mới trong cùng tháng. Thống kê cho thấy cứ 10 phút trôi qua, GTA V lại mang về 15.000 USD.