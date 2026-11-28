Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố kết quả vòng chung khảo xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026, với 58 công trình được Hội đồng chung khảo lựa chọn trao giải. Trong số 10 công trình đạt giải Nhất, Trường Đại học FPT có 4 công trình; đồng thời, nhà trường có thêm 1 công trình đạt giải Nhì. Kết quả này đưa Trường Đại học FPT trở thành đơn vị có số giải Nhất nhiều nhất tại vòng chung khảo năm nay.

4 công trình đạt giải Nhất của giảng viên Trường Đại học FPT gồm: "When does a perturbation of the equations preserve the normal cone" (tác giả Phạm Hùng Quý, đồng tác giả Ngô Việt Trung), "Quillen cohomology of enriched operads" (Hoàng Mạnh Trường), "Equivariant lattice bases" (Lê Văn Đính, đồng tác giả Tim Römer) và "The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality in dimension n" (Nguyễn Văn Hoàng). Công trình đạt giải Nhì là "Lipschitz continuity of Lipschitz-Killing curvature densities at infinity" (Nguyễn Xuân Việt Nhân, đồng tác giả Đinh Sĩ Tiệp). Các công trình đạt giải của giảng viên Trường Đại học FPT đều giải quyết những bài toán gốc của Toán học hiện đại: đi tìm sự ổn định giữa những biến động (nhiễu), tìm ra quy luật hữu hạn trong những không gian vô hạn, và xác lập những giới hạn chuẩn xác nhất. Đây chính là nền tảng lý thuyết cốt lõi phục vụ cho khoa học dữ liệu, vật lý toán và các thuật toán tối ưu trong kỷ nguyên số.

PGS.TS Phạm Hùng Quý

Thành tích của đội ngũ giảng viên Trường Đại học FPT nổi bật trong bức tranh chung của giải thưởng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội giành 2 giải Nhất; các đơn vị gồm Trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Đà Lạt mỗi đơn vị có 1 giải Nhất.

TS Hoàng Mạnh Trường

Các công trình được trao giải của giảng viên Trường Đại học FPT tập trung vào những vấn đề nghiên cứu nền tảng của Toán học hiện đại, từ tính ổn định của các phương trình trước những biến động, cấu trúc và quy luật trong các không gian toán học phức tạp đến việc xác lập những bất đẳng thức với giới hạn chính xác. Đây là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa trong phát triển tri thức toán học, đồng thời tạo nền tảng lý thuyết cho một số lĩnh vực liên ngành như khoa học dữ liệu, vật lý toán và các thuật toán tối ưu.

TS Lê Văn Đính và đồng tác giả GS. Tim Römer (Hiệu trưởng Đại học Osnabrück, CHLB Đức)

Trong đó, công trình của Phạm Hùng Quý và đồng tác giả Ngô Việt Trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến tính bảo toàn của normal cone khi các phương trình có sự nhiễu hoặc biến đổi. Công trình của Hoàng Mạnh Trường nghiên cứu Quillen cohomology trong cấu trúc enriched operads; công trình của Lê Văn Đính và GS. Tim Römer tập trung vào equivariant lattice bases. Trong khi đó, công trình của Nguyễn Văn Hoàng nghiên cứu bất đẳng thức Hardy-Moser-Trudinger với giới hạn sắc trong chiều n. Những hướng nghiên cứu này cho thấy sự đa dạng về chuyên môn và lĩnh vực nghiên cứu trong đội ngũ giảng viên đạt giải.

TS Nguyễn Văn Hoàng

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, được triển khai nhằm góp phần nâng cao trình độ và vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế. Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần, dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có công trình toán học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Các công trình tham gia xét tặng trải qua hai vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo, với những tiêu chí tập trung vào giá trị khoa học, công nghệ, đóng góp mới về tri thức, khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới, tiềm năng ứng dụng và chất lượng công bố khoa học. Theo tiêu chí của giải thưởng, công trình phải được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science (WoS), xếp hạng Q1 hoặc Q2.

TS Nguyễn Xuân Việt Nhân

Việc giành 4 giải Nhất và 1 giải Nhì góp phần cho thấy vai trò của nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học, nơi hoạt động phát triển tri thức cần được gắn kết với đào tạo, thúc đẩy tư duy khoa học và tạo nền tảng cho những hướng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và kinh doanh.