Động thái này diễn ra sau khi Apple khởi kiện OpenAI, công ty io Products cùng hai cựu nhân viên Tang Tan và Chang Liu hôm 10/7.

Trong đơn kiện, OpenAI tập trung vào một nhân viên vận hành được gọi là "Nhân viên X", người chuyển từ Apple sang công ty này vào ngày 2/12/2025 và nghỉ việc ngày 2/6 năm nay. Theo OpenAI, trong 6 tháng làm việc, người này đã chuyển hơn 100 tệp tài liệu mật về các thiết bị AI chưa công bố sang tài khoản cá nhân.

Số tài liệu bị cáo buộc đánh cắp bao gồm quy trình đo lường, kiểm tra nhà cung cấp dài 76 trang được gửi ngày 5/2, cùng các tệp chứa thông tin thiết kế cơ khí, đo lường vỏ máy và phân tích kỹ thuật vào ngày 1/6.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: RNZ

Sau khi trở lại Apple, nhân viên này bị nghi đã báo cáo cho lãnh đạo vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn vào tháng 7 về lộ trình phần cứng và các sản phẩm chưa ra mắt của OpenAI. Công ty cho biết đã gửi thư yêu cầu Apple chấm dứt hành vi vi phạm ngày 9/10.

"Dựa trên mốc thời gian, có vẻ như việc đánh cắp các tài liệu đó chính là lý do khiến anh ta gia nhập OpenAI ngay từ đầu", hồ sơ của OpenAI nêu.

Ngoài cáo buộc đánh cắp tài liệu, OpenAI cho rằng Apple lợi dụng vị thế thị trường để gây sức ép với các nhà cung cấp linh kiện dùng chung, nhằm "cạnh tranh bất bình đẳng bằng mọi cách có thể".

Theo đơn kiện, một nhà cung cấp hoàn thiện kim loại phải chuyển các công đoạn xử lý linh kiện cho OpenAI sang ca đêm để tránh trùng lặp khu vực và thời gian với hoạt động của Apple, khiến chi phí tăng đáng kể. Một nhà sản xuất khác được cho là đã rút khỏi kế hoạch hợp tác sau khi bị Apple đe dọa cắt giảm sản lượng phân bổ.

OpenAI cũng chỉ trích chính sách dữ liệu của Apple, cho rằng công ty khuyến khích nhân viên lưu trữ tài liệu công việc trên tài khoản iCloud và iMessage cá nhân. OpenAI ví cơ chế này như "Khách sạn California", nơi nhân viên "có thể làm thủ tục trả phòng nhưng không bao giờ rời đi" với bàn tay sạch.

Đơn kiện còn cáo buộc Apple và công ty tư vấn Charles River Associates truy cập trái phép các tin nhắn iMessage riêng tư của cựu nhân viên Chang Liu sau khi ông rời Apple ngày 22/1.

Phản hồi đơn kiện ngược, đại diện Apple khẳng định: "Các yêu cầu phản tố của OpenAI là một nỗ lực rõ ràng nhằm đánh lạc hướng khỏi bản chất vụ kiện của Apple, trong đó OpenAI đã bị yêu cầu ngừng sử dụng thông tin bí mật của Apple".

Vụ kiện ban đầu của Apple dự kiến được đưa ra xét xử ngày 19/7/2027. Bất chấp tranh chấp pháp lý leo thang, cổ phiếu Apple vẫn tăng 0,83%, lên 358,54 USD trong phiên giao dịch ngày 27/11.