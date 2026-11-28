Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ nâng cấp mạnh khả năng chụp đêm và quay video, theo những rò rỉ đầu tiên về hệ thống camera của thế hệ tiếp theo. Thông tin này chủ yếu liên quan đến khả năng xử lý hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng, vốn là tiêu chí được người dùng quan tâm nhiều trên các dòng máy cao cấp. Tuy nhiên, Samsung chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào.

Dù thế hệ tiền nhiệm mới ra mắt chưa lâu, những tin đồn về mẫu máy kế tiếp đã bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, các báo cáo mới nhất tập trung vào hai hướng chính là ảnh chụp thiếu sáng và chất lượng video.

Chụp đêm trên Galaxy S27 Ultra: thu sáng tốt hơn, ít nhiễu hạt hơn

Theo các báo cáo, thiết bị sẽ có những cải tiến đáng chú ý ở tính năng chụp đêm. Nâng cấp này giúp máy thu sáng tốt hơn, giảm nhiễu hạt và giữ lại nhiều chi tiết hơn khi chụp trong môi trường tối.

Galaxy S27 Ultra sẽ được cải tiến tính năng chụp đêm

Việc cải thiện thuật toán chụp đêm cho thấy hãng tiếp tục tối ưu khâu xử lý hình ảnh, kết hợp cùng phần cứng camera mới. Như vậy, hướng đi này không chỉ dựa vào cảm biến mà còn dựa vào phần mềm xử lý ảnh.

Quay video: ổn định khung hình và dải nhạy sáng rộng hơn

Bên cạnh nhiếp ảnh, mẫu máy này cũng được cho là sẽ cải thiện đáng kể chất lượng quay video. Các rò rỉ chỉ ra thiết bị tập trung vào ổn định khung hình, tăng cường dải nhạy sáng và ghi hình sắc nét hơn trong nhiều điều kiện.

Những nâng cấp này hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng cao của người dùng. Dù vậy, thông số kỹ thuật chi tiết của cảm biến chưa được tiết lộ, nên định hướng cải thiện video hiện mới dừng ở mức thông tin sơ bộ.

Nâng cấp mới sẽ giúp Galaxy S27 Ultra có chất lượng ảnh thiếu sáng tốt hơn

Điều đã rò rỉ và điều còn bỏ ngỏ

Mốc tham chiếu từ thế hệ Galaxy S26 Ultra

Để hình dung điểm xuất phát, Galaxy S26 Ultra hiện có camera 200MP kết hợp zoom 100x, chống rung quang học OIS và khả năng quay 8K. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy và RAM 12GB. Nguồn tin chưa nêu so sánh trực tiếp giữa hai thế hệ, nên chưa thể đánh giá mức cải thiện cụ thể của Galaxy S27 Ultra.

Cần thận trọng với thông tin rò rỉ

Nhìn chung, các rò rỉ cho thấy Samsung tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh cốt lõi, đặc biệt là ghi hình thiếu sáng và quay video. Người dùng có thể kỳ vọng một thiết bị hoàn thiện hơn ở hai mảng này.

Tuy vậy, mọi chi tiết về Galaxy S27 Ultra hiện chỉ đến từ các nguồn rò rỉ, theo GSMArena, và chưa được Samsung xác nhận. Thông số camera thực tế vẫn cần chờ công bố chính thức.