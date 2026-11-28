Thanh toán đa tiền tệ mở rộng trải nghiệm cho du khách quốc tế

Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 26/11, TP.HCM thông tin về kế hoạch thử nghiệm sandbox các giải pháp thanh toán mới. Phạm vi dự kiến gồm những điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và khu vui chơi giải trí.

Hai đơn vị được đề cập trong kế hoạch là Galaxy Pay và Rovela. Cơ chế thử nghiệm đã được ký ban hành, trong khi giấy phép dành cho hai đơn vị đang được dự thảo. Các bên cũng đang hoàn tất kết nối hệ thống với sự tham gia của Mastercard, VNPAY, Vietcombank, MSB và TPBank.

Trong đó, Rovela là ứng dụng do Công ty Cổ phần Neo Pay phát triển. Nền tảng hướng đến khách nước ngoài tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Du khách có thể nạp tiền bằng thẻ quốc tế, sau đó quét mã QR để thanh toán.

Mô hình này giúp người dùng hạn chế nhu cầu đổi tiền mặt hoặc mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Trước khi xác nhận giao dịch, khách hàng được xem tỷ giá và số tiền quy đổi sang USD. Trong khi đó, đơn vị bán hàng nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là quá trình quy đổi được thực hiện ngay khi giao dịch diễn ra. Cách tiếp cận này có thể giảm bớt thao tác thanh toán cho khách quốc tế. Tuy nhiên, thông tin công khai hiện chưa nêu cụ thể các đồng tiền và phạm vi thử nghiệm.

TPHCM đang mở rộng các phương thức thanh toán nhằm tạo thuận lợi cho du khách quốc tế khi mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Xu hướng thanh toán QR xuyên biên giới cũng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), trong 8 tháng đầu năm 2026, giao dịch QR của khách Thái Lan, Lào và Campuchia tăng gấp 8 lần cùng kỳ. Giá trị giao dịch tăng gấp 6 lần.

Sau 4 tháng kết nối với Alipay từ tháng 4/2026, giao dịch của khách Trung Quốc qua VietQRGlobal tăng gấp 3 lần. Giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần. Đến nay, NAPAS đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia, mới nhất là Singapore.

Nhu cầu mở rộng thanh toán số còn xuất phát từ quy mô thị trường du lịch. Trong 11 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách tăng gần 34% so với cùng kỳ, với doanh thu du lịch khoảng 330.400 tỷ đồng.

Thanh toán đa tiền tệ vì vậy có thể trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái dịch vụ du lịch. Khi phương thức thanh toán thuận tiện hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng quốc tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế số hóa hoạt động thương mại và dịch vụ.

Mở rộng thanh toán xuyên biên giới, bài toán an ninh mạng cần được chú trọng

Bên cạnh lợi ích về trải nghiệm, thanh toán đa tiền tệ cũng đặt ra những yêu cầu mới về quản trị rủi ro. Khi nhiều ngân hàng, tổ chức trung gian và đối tác quốc tế cùng tham gia, quá trình xử lý giao dịch trở nên phức tạp hơn.

Các nền tảng thanh toán có thể tiếp nhận và xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau. Trong đó có thông tin định danh, dữ liệu thẻ và lịch sử giao dịch của người dùng. Đây là những dữ liệu cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong quá trình truyền nhận và lưu trữ.

Một trong những nguy cơ cần lưu ý là tình trạng giả mạo mã QR thanh toán. Đối tượng xấu có thể lợi dụng mã QR bị thay thế để dẫn người dùng đến website giả mạo. Từ đó, chúng tìm cách thu thập thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu thanh toán.

Ngoài ra, ứng dụng giả mạo và hành vi chiếm quyền kiểm soát tài khoản cũng là những rủi ro cần tính đến. Nếu cơ chế xác thực chưa chặt chẽ, người dùng có thể trở thành mục tiêu của các hoạt động gian lận tài chính.

Do đó, quá trình thử nghiệm sandbox cần gắn với yêu cầu bảo mật ngay từ khâu thiết kế. Các đơn vị tham gia cần xây dựng cơ chế xác thực giao dịch và giám sát hoạt động bất thường. Đồng thời, việc phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cung cấp thông tin về giải pháp thanh toán mới dành cho du khách quốc tế.

Đặc biệt, các bên cần xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Cơ chế phối hợp giữa ngân hàng, tổ chức trung gian và đơn vị vận hành nền tảng phải được thiết lập cụ thể. Điều này giúp hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình xử lý giao dịch xuyên biên giới.

Thử nghiệm thanh toán cho du khách cũng nằm trong chương trình kích cầu Vibrant HCMC (Sống động TP.HCM). Chương trình được phát động cuối tháng 10, hướng đến mục tiêu tạo hơn 30.000 tỷ đồng giao dịch hàng hóa. Trong đó, giá trị tăng thêm dự kiến đạt 10.000–11.000 tỷ đồng.

Thành phố đồng thời đưa vào hoạt động hai nền tảng số Hello và Sống Động. Trong đó, Hello hướng đến du khách với các tiện ích tra cứu thông tin và trải nghiệm dịch vụ. Nền tảng cũng định hướng tích hợp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới.

Theo thông tin tại họp báo, các chương trình ưu đãi của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trên hai nền tảng. Những tiện ích này dự kiến kết nối với ứng dụng Công dân số TP.HCM. Qua đó, người dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ và chương trình ưu đãi trên cùng một hệ thống.

Việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số cho thấy TP.HCM đang hướng đến mô hình đô thị kết nối. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai không chỉ được đánh giá bằng số lượng giao dịch hay tốc độ tăng trưởng. Thanh toán đa tiền tệ chỉ có thể phát huy giá trị khi đi cùng tính minh bạch, bảo mật và khả năng kiểm soát rủi ro. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của du khách và doanh nghiệp trong môi trường số.