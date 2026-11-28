Chúng tôi “đột kích” vào sân bay Hòa Lạc khi lực lượng trực thăng toàn Quân chủng Phòng không-Không quân đang huấn luyện cao độ cho màn bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Nhìn đội hình 7 chiếc trực thăng bay theo đội hình 1-3-3 mang theo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm tung bay trên bầu trời lộng gió, trong lòng chúng tôi dâng lên cảm xúc tự hào.

Lá cờ Tổ quốc nhìn từ trực thăng.

Theo Đại tá Đỗ Viết Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371, mỗi lá cờ treo trên từng máy bay có chiều cao 3,6m, rộng 5,4m với tổng diện tích gần 20m². Trong điều kiện bình thường dưới mặt đất, khi treo trên cột cố định, cờ sẽ đón gió và căng bay theo hướng gió. Tuy nhiên, khi treo lên máy bay, với lực khí động học kéo đẩy ở trên không chẳng đồng đều và tốc độ, hướng bay của máy bay liên tục thay đổi theo yêu cầu của chỉ huy bay; nhất là lực nhiễu khí động học tác động giữa các máy bay trong biên đội thì việc bay làm sao để đội hình đẹp, cờ căng đều là chuyện không hề đơn giản.

Lực lượng trực thăng bay treo cờ chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Vậy muốn cờ bay đẹp nhất thì phi công phải làm thế nào? Khi tôi đặt câu hỏi, Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, phi công trực tiếp bay trong đội hình cho biết: “Bay trong đội hình biên đội, nhiễu khí động học rất lớn. Do vậy, việc giữ số liệu tham số và trạng thái ổn định của máy bay trên đường bay là rất quan trọng. Đó là khoảng cách, độ chênh cao, tốc độ phải đồng đều. Muốn vậy, việc hiệp đồng chặt chẽ giữa các số trong biên đội và toàn đội hình là việc làm có tính nguyên tắc và phi công phải khổ luyện thường xuyên, liên tục mới đạt được kết quả tốt”.

Theo Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng Không–Không quân, trong đội hình 7 chiếc trực thăng bay treo cờ chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 lần này, Quân chủng sử dụng cả máy bay Mi-8, Mi-171 và Mi-17. Các dòng máy bay này có những tính năng không giống nhau. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị trực thăng trong Quân chủng chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm từ rất sớm. Vậy nên, ngay từ khi bước vào huấn luyện, các tình huống giả định đều được các cấp luyện tập và giải quyết thỏa đáng. Đây cũng là động lực để tiếp thêm niềm tin cho phi công bay tốt nhất trong sự kiện quan trọng lần này.

Có mặt trực tiếp trên chuyến bay, nhìn lá cờ Tổ quốc, cờ triển lãm tung bay nghiêm ngắn trên nền trời trong quá trình luyện tập bay đội hình treo cờ chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây, chúng tôi rất hãnh diện và tự hào. Trong niềm hạnh phúc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ được quá trình dày công khổ luyện của phi công nói riêng, các thành phần bay và bảo đảm của lực lượng trực thăng Quân chủng Phòng Không-Không quân.