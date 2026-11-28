Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 27-11, cơ quan này đưa thương vụ vào danh sách các vụ việc đang được xem xét, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về giao dịch.

Có trụ sở tại Salach, bang Baden-Württemberg, Emag chuyên sản xuất máy công cụ và thiết bị phục vụ ngành công nghiệp chế tạo, bao gồm các hệ thống gia công bộ phận truyền động cần thiết cho robot hình người.

Đáng chú ý, Tesla gần đây đã thành lập công ty Tesla Machining Technologies Management SE, chuyên đầu tư trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, với địa chỉ đăng ký kinh doanh tại chính trụ sở của Emag.

Nếu thương vụ hoàn tất, Tesla không chỉ mở rộng hoạt động tại Đức mà còn có thể tăng cường năng lực sản xuất phục vụ tham vọng phát triển robot hình người Optimus.

CEO Tesla Elon Musk từng nhận định Optimus có tiềm năng trở thành sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn, vượt xa các sản phẩm khác.

Kế hoạch thâu tóm diễn ra trong bối cảnh Emag đang tìm kiếm nhà đầu tư do nhu cầu trong ngành chế tạo máy công cụ suy giảm kéo dài. Hiện cả Tesla và Emag đều chưa bình luận về thương vụ.