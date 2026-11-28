Nguồn điện ổn định là điều kiện của sản xuất chính xác

Đối với doanh nghiệp sản xuất thiết bị chính xác, nguồn điện ổn định là điều kiện quan trọng để bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Chỉ một biến động điện áp trong thời gian ngắn hoặc sự cố gián đoạn điện cũng có thể khiến thiết bị sai lệch thông số kỹ thuật, sản phẩm phát sinh lỗi, dây chuyền phải tái sản xuất, kéo theo tổn thất về thiết bị và nguyên vật liệu.

Đây là vấn đề được Công ty TNHH Hymson Việt Nam quan tâm khi chuẩn bị đầu tư, xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp An Phát, khu mở rộng, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027, chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp ứng dụng công nghệ laser và tự động hóa cho khách hàng trong ngành điện tử tiêu dùng.

Theo bà Chen Yating, Quản lý Công ty TNHH Hymson Việt Nam, bên cạnh yêu cầu về chất lượng và độ ổn định của nguồn điện, điện năng sạch cũng ngày càng quan trọng. Các yêu cầu đánh giá chuỗi cung ứng toàn cầu, chứng nhận ESG của khách hàng và quy định về thương mại xanh ngày càng khắt khe, khiến việc sử dụng năng lượng sạch trở thành một trong những điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng cao cấp.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối, mở rộng công suất lưới điện tại các khu công nghiệp; đồng thời đơn giản hóa thủ tục triển khai điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Áp lực bảo đảm điện cũng thể hiện rõ qua tốc độ tăng nhu cầu tại các địa phương công nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn “Chủ động năng lượng cho công nghiệp miền Bắc – Sẵn sàng cho mùa khô 2027” do Nami Energy phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc (VCBC) tổ chức ngày 27/11, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh cho biết, công suất cực đại của địa phương trong tháng 5/2026 đạt khoảng 3.300 MW, so với mức khoảng 2.600 MW trong 6 tháng đầu năm 2025. Dù nhu cầu tăng mạnh, địa phương vẫn bảo đảm cung cấp điện. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, sử dụng phòng sạch cũng ghi nhận điện áp tại Bắc Ninh ổn định hơn.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh phát biểu tại diễn đàn.

Đến nay, Bắc Ninh đã phát triển được gần 400 MW điện mặt trời mái nhà. Theo tính toán tiềm năng điện mái nhà của địa phương còn rất lớn, chỉ riêng những công trình đã có mái, tiềm năng lắp đặt có thể đạt trên 10 GW, tương đương hơn 10.000 MW.

Nếu đầu tư và tối ưu tốt, điện mặt trời phục vụ sản xuất có thể hoàn vốn trong khoảng bốn năm; đối với hoạt động thương mại, thời gian có thể khoảng hai năm, bởi có thời điểm giá điện thương mại phải trả lên tới hơn 5.000 đồng/kWh.

“Đối với các nguồn điện nhỏ, phân tán, quan điểm Bắc Ninh là cố gắng cân đối, chủ động nguồn điện ngay tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nơi sử dụng. Ngoài điện mặt trời, có thể nghiên cứu kết hợp điện gió, trong đó có các dạng tua-bin phù hợp với đô thị, hạn chế tiếng ồn”, ông Phạm Văn Thịnh cho biết.

Bắc Ninh đã được Trung ương phân bổ 850 MW BESS. Địa phương xác định phát triển điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng là hai nhiệm vụ cần triển khai song song. Bắc Ninh cũng sẽ xem xét đưa việc đầu tư điện mặt trời, BESS vào tiêu chí ưu tiên cấp điện, hạn chế mức độ điều tiết phụ tải đối với những doanh nghiệp đã chủ động đầu tư. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện mặt trời mái nhà và khuyến khích, chào đón các phương án và nguồn cung điện mới, nhất là các nguồn điện quy mô nhỏ.

Đa dạng giải pháp, tăng tính chủ động về năng lượng

Ông Lưu Hoàng Hà, Chủ tịch Nami Energy chia sẻ, doanh nghiệp không chỉ là người sử dụng điện mà còn có thể trở thành một phần của giải pháp năng lượng. Với những giải pháp phù hợp, doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng và quá trình chuyển dịch năng lượng của đất nước.

Nami và các đối tác đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác với VCBC và Capella Land, mở rộng cơ hội phát triển các dự án năng lượng phục vụ doanh nghiệp công nghiệp.

Tại diễn đàn, Nami Energy giới thiệu hai nền tảng Nami Distributed Energy và Nami Utilities, kết nối các giải pháp năng lượng tại nơi tiêu thụ với những lựa chọn tiếp cận nguồn điện tái tạo quy mô lớn. Các giải pháp được doanh nghiệp tập trung phát triển gồm điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua đường dây kết nối riêng và qua lưới điện quốc gia, cùng các phương án quản lý, tối ưu sử dụng năng lượng.

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp tại diễn đàn, điện mặt trời mái nhà giúp bổ sung nguồn điện ngay tại nơi tiêu thụ; BESS và các giải pháp quản lý phụ tải hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng điện linh hoạt hơn, tối ưu chi phí và giảm nhu cầu nhận điện từ lưới tại những thời điểm phù hợp. Năng lượng phân tán không thay thế vai trò của hệ thống điện quốc gia, nhưng có thể đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm cung ứng điện, giảm áp lực lên hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn 2027–2030.

Tại Diễn đàn, Nami Energy đã phát động Chiến dịch Mùa khô 2027 với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, nhà phát triển khu công nghiệp, đơn vị kinh doanh hạ tầng điện và các đối tác công nghệ, đầu tư, tài chính.

Chiến dịch Mùa khô 2027” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp miền Bắc chủ động chuẩn bị và triển khai các giải pháp năng lượng, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng và những thách thức về cung ứng điện trong giai đoạn 2027–2030.

Thông qua chiến dịch, Nami và các đối tác sẽ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu năng lượng, khảo sát hạ tầng, xây dựng các phương án kỹ thuật – thương mại và thúc đẩy triển khai những dự án đủ điều kiện.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Nami và các đối tác đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác với VCBC và Capella Land, mở rộng cơ hội phát triển các dự án năng lượng phục vụ doanh nghiệp công nghiệp.