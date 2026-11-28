Mô hình nông nghiệp thông minh mang lại những lợi ích thiết thực trên cả hai phương diện môi trường và kinh tế. (Ảnh: MINH HÀ)

Kết hợp đồng bộ tri thức và công nghệ hiện đại

Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam Nguyễn Văn Tuất cho biết, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là sự kết hợp tri thức từ nhiều lĩnh vực chuyên ngành hẹp cùng các quy trình canh tác tiên tiến.

Tiêu biểu là các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) cùng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ... Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững.

Sự tích hợp đồng bộ các giải pháp này giúp tiết kiệm tối đa vật tư đầu vào, qua đó hạ giá thành sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp cải thiện năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả kỹ thuật và kinh tế vượt trội so với phương thức canh tác truyền thống.

Theo ông Tuất, trong tổng thể đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua nhiều giải pháp hiện đại. Cụ thể là ứng dụng công nghệ chuyển gen, chỉnh sửa hệ gen để chọn tạo các giống cây trồng có khả năng kháng sinh vật gây hại; thực hiện dự báo sớm, quản lý hiệu quả sinh vật gây hại, dinh dưỡng cây trồng và nguồn nước tưới. Cùng với đó, công nghệ viễn thám và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là công cụ quan trọng giúp lập kế hoạch, giám sát và đánh giá toàn diện quá trình sản xuất nông nghiệp.

Hiệu quả kép về kinh tế và môi trường

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu mang lại những lợi ích thiết thực trên cả hai phương diện môi trường và kinh tế. Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến như lựa chọn giống mới, thực hành IPM, IPHM và quản lý cây trồng tổng hợp không những giúp tiết giảm chi phí đầu vào mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, phương thức canh tác tổng hợp từ tiết kiệm nước tưới, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý đến đẩy mạnh cơ giới hóa và tận dụng phế phụ phẩm làm phân bón đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và giảm đáng kể chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Phan Văn Châu ở xã Vị Thanh 1 (thành phố Cần Thơ) cho biết, từ khi chuyển sang canh tác lúa theo mô hình giảm phát thải, gia đình ông đã giảm được đáng kể số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm 30-50% lượng giống gieo sạ, khoảng 35% phân bón và tiết kiệm 20% lượng nước tưới. Nhờ cách làm mới này, không chỉ năng suất, chất lượng lúa được nâng cao, mà lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường cũng giảm rõ rệt.

Các mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp được thử nghiệm trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. (Ảnh: MINH HÀ)

Tương tự, công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Đơn cử, lĩnh vực khoa học cây trồng ngày càng được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực ở cả khâu sản xuất, chọn tạo giống và chế phẩm sinh học. Nhiều công nghệ tiên tiến đã được đưa vào thực tiễn như nhân giống mô hom cây lâm nghiệp, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tưới nước tiết kiệm, che phủ ni-lông, trồng rau thủy canh trong nhà lưới hay công nghệ chiếu xạ.

Trong chọn tạo giống, các kỹ thuật hiện đại như nuôi cấy bao phấn, hạt phấn lúa, noãn chưa thụ tinh ở ngô đã tạo ra nhiều dòng giống thuần và dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt (TGMS); đồng thời các quy trình lai xa, cứu phôi, nuôi cấy tế bào dịch lỏng và tế bào trần cũng phục vụ hiệu quả việc chọn tạo giống cây ăn quả có múi không hạt.

Đối với lĩnh vực vật tư nông nghiệp, nhiều loại chế phẩm và phân bón vi sinh vật phục vụ chăm bón, bảo vệ cây trồng đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật hoặc đưa vào danh mục được phép kinh doanh, sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đồng bộ giải pháp phát triển

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng thực tế triển khai cho thấy việc phát triển nông nghiệp thông minh và công nghệ cao còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vấn đề xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho mô hình CSA còn nhiều hạn chế. Cụ thể, quá trình xây dựng hệ thống tưới, kiến thiết đồng ruộng và các công trình liên quan vẫn còn thiếu kinh nghiệm, khiến công tác thiết kế chưa đáp ứng kịp tiến độ.

Hiện vẫn chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cho hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt làm căn cứ giúp đơn vị tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp. Ngoài vướng mắc về kỹ thuật, chi phí đầu tư ban đầu cho các mô hình hoặc vùng áp dụng CSA còn khá cao.

Thiết bị cảm biến thông minh tự động đo các chỉ số về lượng nước, độ pH đất, dinh dưỡng và cảnh báo sâu bệnh. (Ảnh: MINH HÀ)

Đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quá trình phát triển cũng đang đối mặt với không ít thách thức về quy hoạch đất đai, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực. Hiện nay, vẫn chưa có quy hoạch và kế hoạch tổng thể cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; sự hỗ trợ của Nhà nước trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, trình diễn và hoàn thiện hạ tầng còn khiêm tốn, thiếu đồng bộ.

Công tác quy hoạch không gian công nghiệp và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ, khiến việc xây dựng các khu công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất máy móc và vật tư đầu vào gắn với ngành hàng mũi nhọn vẫn còn mang tính tự phát. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ chuyên sâu còn mỏng, thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản.

Ông Nguyễn Văn Tuất đề xuất, để tháo gỡ những rào cản trên, đối với sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cần tập trung thúc đẩy ba nội dung cốt lõi gồm: thiết lập chương trình thực hành CSA; phát triển, cải thiện các dịch vụ nông nghiệp, nhất là dịch vụ hậu cần (logistics); đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng các thực hành và hệ thống CSA vào thực tiễn.

Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển thủy lợi nội đồng, trước hết cho các vùng khan hiếm nước và vùng sản xuất lúa trọng điểm; phát triển hệ thống công trình tưới tiết kiệm nước tại các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp và các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao.

Ông Tuất cho rằng, đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trước hết cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển, trọng tâm là ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo, nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Cần phát triển các “Trung tâm khoa học công nghệ”, “Trung tâm xuất sắc” cho các vùng trọng điểm nông nghiệp; gắn trường đại học với viện nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu với đào tạo và khuyến nông; đồng thời phát triển doanh nghiệp, vùng và khu nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn tiếp nhận một số công nghệ cao từ nước ngoài thuộc Danh mục công nghệ cao trong nông nghiệp được ưu tiên đầu tư phát triển mà trong nước chưa có, từ đó nghiên cứu thử nghiệm, làm chủ, cải tiến và đổi mới cho phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.