Galaxy Z TriFold 2, mẫu điện thoại gập ba thế hệ tiếp theo của Samsung, vừa lộ tên mã Q9m. Theo các nguồn tin, máy dự kiến ra mắt cùng dòng Galaxy Z Fold9 vào mùa hè năm 2027. Thiết bị được kỳ vọng có nhiều cải tiến về thiết kế so với bản tiền nhiệm.

Tên mã Q9m cho biết gì về lộ trình ra mắt?

Theo báo cáo từ GalaxyClub, Galaxy Z TriFold 2 đang được phát triển dưới tên mã Q9m. Ký tự "9" cho thấy thiết bị có mối liên hệ chặt chẽ với dòng Galaxy Z Fold9. Dòng này đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu IMEI với các mã SM-F981U và SM-F986U.

Quy luật đặt tên này không phải lần đầu xuất hiện. Thế hệ gập ba đầu tiên mang mã Q7m và được phát triển song song với Galaxy Z Fold7.

Thiết kế Galaxy Z TriFold

Vì sao mùa hè 2027 được xem là mốc hợp lý?

Dựa trên quy luật đặt tên mã, giới công nghệ dự đoán Galaxy Z TriFold 2 sẽ xuất hiện vào mùa hè năm 2027. Thời điểm này trùng với sự kiện Unpacked thường niên của Samsung, nơi hãng thường giới thiệu các thiết bị gập mới.

Bên cạnh đó, nguồn tin yeux1122 tiết lộ máy sẽ có thiết kế mỏng nhẹ hơn nhờ cụm bản lề mới. Đây là thông tin duy nhất về cải tiến thiết kế được nhắc tới. Các chi tiết khác như cấu hình hay giá bán chưa được đề cập.

Galaxy Z TriFold 2 có được bán rộng rãi?

Tương tự thế hệ đầu tiên, Galaxy Z TriFold 2 nhiều khả năng bị giới hạn ở một số khu vực thay vì phân phối rộng rãi trên thị trường quốc tế. Samsung thường dùng tên mã có thêm chữ cái phụ cho các phiên bản sản xuất giới hạn, và Q9m cũng theo cách đặt tên này.

Galaxy Z TriFold 2 có thể ra mắt vào năm sau

Những điều cần lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Việc rò rỉ tên mã Q9m củng cố thêm bằng chứng về kế hoạch duy trì dòng điện thoại gập ba của Samsung. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ đến năm 2027 để chứng kiến sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold 2 cùng những nâng cấp thực tế.

Các thông tin về tên mã và lịch trình hiện chỉ là rò rỉ từ chuỗi cung ứng, được tổng hợp từ Gizmochina và GalaxyClub. Người dùng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ phía Samsung.