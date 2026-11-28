Google đang mở rộng khả năng sáng tạo nội dung trên Gemini bằng công cụ tạo ảnh GIF động, sau khi OpenAI triển khai tính năng tương tự trên ChatGPT với mô hình Images 2.6. Điểm đáng chú ý là người dùng không cần đăng ký gói trả phí ở một số thị trường vẫn có thể trải nghiệm công cụ mới. Chỉ với mô tả bằng văn bản, hình ảnh hoặc video, Gemini có thể tạo ra những ảnh động theo yêu cầu.

Thay vì mất thời gian tìm kiếm ảnh GIF có sẵn trên các nền tảng như Giphy hay Tenor, người dùng giờ đây có thể tự thiết kế nội dung phù hợp với nhu cầu. Công cụ cho phép tạo những đoạn hoạt ảnh mang tính cá nhân hóa, từ hình ảnh minh họa đến các biểu cảm dùng trong cuộc trò chuyện. Nhờ đó, việc chia sẻ meme hoặc phản ứng bằng ảnh động trở nên linh hoạt hơn.

Theo Neowin, tính năng này vận hành dựa trên Gemini Omni 1.2 Flash, mô hình tạo video mới được Google giới thiệu. Công nghệ này có khả năng sản xuất video dài tối đa 15 giây, đồng thời cải thiện độ nhất quán giữa các khung hình và hỗ trợ chỉnh sửa hội thoại. Đây là nền tảng giúp Gemini tạo ra những chuyển động tự nhiên hơn.

Google đang mở rộng khả năng sáng tạo nội dung trên Gemini.

Google cho biết mô hình mới có thể duy trì chuyển động mượt mà, đồng thời giữ cho chủ thể và các chi tiết trong hình ảnh ổn định xuyên suốt quá trình hoạt ảnh. Theo tài liệu hỗ trợ của hãng, GIF được tạo bằng Gemini có thời lượng khoảng 3 giây. Các đoạn ảnh động này cũng được thiết lập phát lặp liên tục.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần nhập mô tả về ảnh GIF mong muốn trực tiếp vào khung trò chuyện chính của Gemini. Một cách khác là truy cập công cụ tạo ảnh hoặc video, chọn định dạng GIF rồi nhập nội dung yêu cầu. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp một số mẫu GIF có sẵn, giúp người dùng nhanh chóng tạo meme phản ứng mà không phải bắt đầu từ đầu.

Gemini cũng hỗ trợ tải lên hình ảnh hoặc video cá nhân để làm tư liệu tham khảo cho quá trình sáng tạo. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể sao chép ảnh GIF và dán vào các ứng dụng nhắn tin, email hoặc tài liệu tương thích. Những sản phẩm này cũng có thể được tải xuống dưới định dạng tệp .gif tiêu chuẩn để sử dụng trên các nền tảng khác.

Gemini có thể tạo ra những ảnh động theo yêu cầu.

Về phạm vi cung cấp, Google cho biết công cụ tạo GIF đang được triển khai trên toàn cầu dành cho người đăng ký các gói trả phí của Gemini. Tuy nhiên, người dùng miễn phí tại một số thị trường cũng được tiếp cận tính năng này. Danh sách bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Anh, Đức và Pháp.

Việc đưa công cụ tạo ảnh GIF đến người dùng miễn phí tại một số quốc gia cho thấy Google đang mở rộng khả năng sáng tạo nội dung của Gemini. Người dùng có thêm lựa chọn tạo ảnh động theo ý tưởng riêng thay vì phụ thuộc vào thư viện có sẵn. Đây cũng là bước bổ sung đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng AI tạo nội dung.