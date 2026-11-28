Apple được cho là đang thử nghiệm vật liệu gốm cho iPhone 20 Pro Max, mẫu máy được kỳ vọng đánh dấu 20 năm ngày iPhone ra mắt. Nếu thông tin chính xác, hãng có thể tung ra một phiên bản giới hạn với thiết kế khác biệt, thay vì đưa gốm thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Tin đồn mới: gốm xuất hiện trên iPhone 20 Pro Max

Theo MacRumors, trang công nghệ đầu tiên phát hiện thông tin rò rỉ này, tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết Apple đang xem xét dùng gốm trên iPhone 20 Pro Max. Đây sẽ là thay đổi đáng chú ý, vượt ra ngoài công nghệ kính bảo vệ Ceramic Shield đã có trên các thế hệ iPhone gần đây.

Trước đó, các thông tin rò rỉ cho rằng iPhone 20 Pro Max có thể mang nhiều nét tương đồng với iPhone Air, nhưng có các bề mặt kính được bo cong nhiều hơn. Tin đồn về vật liệu gốm vì vậy phần nào phù hợp với những dự đoán trước đó về ngôn ngữ thiết kế của sản phẩm.

Gốm sẽ nằm ở bộ phận nào của máy?

Nguồn tin không tiết lộ cụ thể bộ phận nào của iPhone 20 Pro Max sẽ được chế tạo từ gốm. Dựa trên thông tin hiện có, vật liệu này nhiều khả năng được dùng ở các chi tiết bên ngoài thiết bị.

Apple có thể áp dụng gốm cho toàn bộ khung máy hoặc chỉ một số khu vực nhất định, chẳng hạn phần bảo vệ cổng USB-C và hệ thống loa.

Đáng chú ý, Fixed Focus Digital tuyên bố đã trực tiếp nhìn thấy và cầm trên tay những linh kiện mà họ cho là làm từ gốm. Điều này gợi ý vật liệu mới có thể hiện diện rõ trên thiết kế, thay vì chỉ là một lớp phủ hay công nghệ bảo vệ tương tự Ceramic Shield.

Vì sao có thể chỉ là phiên bản sản xuất giới hạn?

Theo nguồn tin, Apple không có kế hoạch sản xuất các linh kiện gốm này với quy mô lớn. Chi tiết đó làm dấy lên khả năng hãng dùng gốm để tạo ra một phiên bản iPhone 20 Pro Max đặc biệt, số lượng hạn chế.

Nếu đúng, đây có thể là cách Apple tạo dấu ấn cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm. Thay vì chỉ tập trung nâng cấp cấu hình, camera hay màn hình, hãng có thể chọn hướng đi khác biệt hơn thông qua vật liệu chế tạo và thiết kế bên ngoài.

iPhone 20 Pro Max có thể có phiên bản giới hạn sử dụng chất liệu gốm.

Ceramic Shield và gốm nguyên khối khác nhau thế nào?

Hai khái niệm này không nên đánh đồng. Ceramic Shield là công nghệ kính bảo vệ do Apple phát triển nhằm tăng khả năng chống va đập và trầy xước. Việc dùng gốm làm vật liệu cấu thành các bộ phận bên ngoài có thể tạo ra khác biệt rõ hơn về diện mạo và cảm giác khi cầm máy.

Theo nguồn tin, cách tiếp cận này có thể gợi nhớ việc Apple dùng vật liệu gốm trên Apple Watch Series 12. Ngoài ra, một số tin đồn trước đây cho rằng khung máy iPhone 20 Pro Max làm từ titan. Nếu chính xác, việc kết hợp titan với các chi tiết gốm có thể giúp Apple tạo ra thiết bị vừa cao cấp vừa khác biệt về ngoại hình.

Độ tin cậy của nguồn tin: cần thận trọng

Fixed Focus Digital là tài khoản chuyên chia sẻ thông tin rò rỉ trên Weibo, nhưng độ chính xác trong quá khứ không thực sự ổn định. Cũng không loại trừ khả năng thông tin mới chỉ đề cập đến một biến thể vật liệu khác trong quá trình Apple thử nghiệm thiết kế.

Một ví dụ cho sự thận trọng này là khung titan trên iPhone 18 Pro Max. Apple từng được đồn đoán sẽ chuyển sang titan, nhưng thay đổi đó cuối cùng không xuất hiện như dự đoán.

Vì vậy, dù khả năng iPhone 20 Pro Max dùng vật liệu gốm là một giả thuyết đáng chú ý, hiện vẫn chưa có bằng chứng đủ chắc chắn để khẳng định thiết kế này sẽ trở thành sản phẩm thương mại.