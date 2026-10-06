Đi chợ hộ, gửi vị quê nhà

Chị Mận đi chợ theo đơn đặt hàng của khách.

Gom góp đặc sản

“Chị Mận ơi, hôm nay chị mua giúp em ít cá ong, tôm với lá ném, khoai tía rồi chở về cho ba mẹ em nhé!”. Tin nhắn từ tài khoản Facebook của chị Nguyễn Thị Thu Trang mở đầu ngày mới của chị Trần Thị Mận - một người chuyên đi chợ hộ tại xã Vinh Lộc. Vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đã lâu, dù không thể tự mình đi chợ mỗi ngày, chị Trang vẫn có thể chăm lo cho từng bữa cơm của ba mẹ mình.

Chị Trang kể: “5 năm trước, khi biết ở quê có các chị chuyên đi chợ hộ, tôi thường xuyên đặt dịch vụ này. Ba mẹ tôi thích những món ăn đúng mùa, tươi ngon, nhưng tuổi đã cao, chợ lại xa nên mỗi lần đi chợ rất vất vả. Chị Mận quen chợ, biết chỗ nào bán hàng chất lượng nên tôi yên tâm”.

Các loại cá nước lợ, tôm tươi, lá ném, khoai tía, khoai môn là những món chị Trang thường đặt. Đây đều là những món ngon dân dã của vùng đầm phá, ven biển. Dù không cầu kỳ nhưng những món ăn ấy lại mang theo tình cảm của người con xa quê luôn nhớ về cha mẹ. Nhờ đó, khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Huế như xích lại gần bởi những món ăn ngon quê nhà.

Hơn 13 năm làm nghề này, chị Mận trở thành “địa chỉ” đi chợ hộ tin cậy được nhiều người con Vinh Lộc xa quê tin tưởng. Không ít Việt kiều cũng nhắn chị mua thực phẩm gửi cho người thân.

Chị Mận cho biết: “Lúc này, thủy hải sản và rau củ quả mùa mưa là những mặt hàng được đặt nhiều. Có người cần cá, tôm tươi, thịt heo nhà nuôi, có người muốn mua đúng loại rau củ ở quê đang vào mùa”.

Trước đây, khách chủ yếu đọc từng món qua điện thoại để chị ghi lại. Nay, công việc tiện lợi hơn nhờ chiếc điện thoại thông minh. “Tôi cũng thường xuyên livestream các đặc sản ở chợ để khách chọn loại thực phẩm ưng ý. Món nào cần lựa kỹ, tôi sẽ chụp ảnh hoặc quay video gửi để khách yên tâm”, chị Mận chia sẻ thêm.

Giữ khách bằng chữ tín

Ở phường Hương Trà, hơn 5 năm qua, chị Lê Thị Men cũng gắn bó với công việc này, nhận mua đủ thứ, từ gà, vịt, rau củ đến đồ ăn sáng, hàng tạp hóa. Chị chia sẻ: “Công việc của tôi không có giờ cố định. Có khi đồ ăn sáng tôi mua và giao cho khách trước 6 giờ 30 phút. Có những đơn hàng gấp, khách đặt gà hơn 11 giờ đêm, tôi vẫn đi giao, có khi đến gần nửa đêm mới xong việc”.

Tiền công mỗi đơn hàng dao động từ 10 - 30 nghìn đồng, tùy khoảng cách và mặt hàng. Những món có sẵn ở chợ thì mua nhanh còn sản vật quê hoặc hàng yêu cầu đúng loại, chị phải tìm nhiều đầu mối mới có.

Theo chị Men, thời điểm từ nay đến cuối năm, dịch vụ đi chợ hộ đắt khách hơn. “Mưa gió khiến nhiều người ngại ra đường, trong khi nhu cầu thực phẩm hằng ngày vẫn không thay đổi. Một tin nhắn hay cuộc gọi sẽ giúp khách có đồ ăn tươi ngon được giao đến tận nhà mà không phải mất công đi chợ”, chị nói.

Với những người làm nghề này, sự tin cậy của khách hàng được gây dựng qua từng đơn hàng. Dù chỉ là nghề tay trái, những chuyến đi chợ mỗi ngày cũng giúp chị Mận, chị Men có thêm thu nhập, đồng thời duy trì mối quan hệ với những khách hàng quen.

Không cần cửa hàng, những người đi chợ hộ vẫn tìm được khách hàng từ chính những nhu cầu thường nhật. Từ những món hàng quen thuộc trong mỗi phiên chợ, những người đi chợ hộ đang trở thành cầu nối giữa người mua và nguồn thực phẩm quê nhà. Công việc không mới, nhưng ngày càng có thêm đất sống khi nhu cầu mua sắm của mỗi gia đình trở nên đa dạng và linh hoạt hơn.