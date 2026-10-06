Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Bầu trời Hà Nội sẽ rực sáng với những màn bắn pháo hoa trong đêm 10/10. (Ảnh: HN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn thành phố được tổ chức dưới nhiều hình thức, tại nhiều không gian nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách; đồng thời phát huy giá trị các di sản, không gian văn hóa của Hà Nội, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Ngoài một số hoạt động đã diễn ra như: Hội Sách Hà Nội lần thứ XI-năm 2026, Giải Bơi chải Thuyền rồng-Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam…, trong tháng 10, thành phố còn tổ chức chuỗi các hoạt động như: Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 (từ ngày 9 đến 11/10 tại Công viên Thiên Văn học, phường Dương Nội); Festival Thu Hà Nội năm 2026 (từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng).

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Đúng ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” được xây dựng như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển và các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật “80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026). Chương trình tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, vào các tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Thành phố đồng thời tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và 15 buổi chiếu phim tại các rạp.

Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hoạt động được chờ đợi nhất trong dịp này là màn trình diễn pháo hoa diễn ra tối 10/10. Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.

Với lợi thế không gian mặt nước rộng, tầm quan sát thoáng, khu vực Hồ Tây hứa hẹn là một địa điểm hấp dẫn để ngắm pháo hoa. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này là cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật với 900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây… Hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, đầy màu sắc.

Tại Hồ Hoàn Kiếm, thành phố tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật. Thay vì “khai hỏa” trên mặt đất như mọi khi, 350 giàn pháo bố trí trên mặt Hồ Hoàn Kiếm sẽ tạo ra những hiệu ứng hết sức đặc biệt.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ ngày 10/10/2026.

Các chương trình vừa tạo không khí phấn khởi nhân ngày kỷ niệm, đồng thời, thu hút khách du lịch đến với Thủ đô.