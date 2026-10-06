Nữ idol Hàn Quốc đi chợ, nấu rau muống xào tỏi tại nhà

Seulgi (Red Velvet) 'ghiền' rau muống xào tỏi đến mức tự mua về nhà nấu Từng đến Phú Quốc để ăn rau muống xào tỏi, Seulgi (Red Velvet) nay tự mua rau về nhà nấu món ăn cô yêu thích.

Trong vlog mới nhất đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 2/10, Seulgi (Red Velvet) ghi lại một ngày cuối tuần nấu ăn tại nhà. Nữ ca sĩ đến phiên chợ nông sản Marche@ ở khu vực Seoul Forest, mua rau củ và các nguyên liệu tươi. Đây là lần cô trở lại với nội dung nấu ăn tại nhà sau một thời gian, tiếp tục series được gọi vui là "cô giáo Kang nấu cơm nhà".

Trong số nguyên liệu mua về, Seulgi chọn 2 túi rau muống để làm món rau muống xào tỏi. Cô bày tỏ yêu thích món ăn Việt Nam, nhận thấy cách chế biến khá đơn giản.

Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ tự chế biến rau muống xào tỏi tại nhà. Cô cắt rau thành từng đoạn vừa ăn, chẻ đôi phần cuống vì thấy khá dày, rồi pha nước sốt từ nước mắm, dầu hào và đường.

Seulgi phi nhiều tỏi băm cho thơm, cho rau muống vào xào rồi thêm nước sốt cùng một số gia vị khác. Thành phẩm có phần rau giòn, được cô nhận xét ngon và tốt cho sức khỏe.

Seulgi đi chợ nông sản dịp cuối tuần, chế biến rau muống xào tỏi tại nhà. Ảnh: Cắt từ video.

Tháng 4 năm ngoái, trong lần đến Phú Quốc (tỉnh An Giang) chụp ảnh tạp chí, cô tiết lộ nhận lời vì muốn thưởng thức rau muống xào tỏi. "Tôi đã ăn rau muống xào tỏi trong 2 ngày liền", Seulgi nói trong vlog. Sau khi nữ thần tượng giới thiệu, hashtag #공심채 (rau muống xào) cho ra đến 19.000 bài viết.

Theo bảng xếp hạng do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố giữa tháng 5, rau muống xào tỏi đạt 4,2/5 điểm, đứng thứ 3, sau hai món ăn của Indonesia là perkedel và tempeh mendoan. TasteAtlas mô tả đây là món ăn truyền thống phù hợp với người ăn chay, chế biến từ rau muống, tỏi, nước mắm, muối, đường và dầu hào.

Cách chế biến phổ biến là chần sơ rau muống rồi xào nhanh trên lửa lớn với tỏi phi thơm. Nước mắm thường được thêm ở công đoạn cuối để tăng hương vị. Món ăn được dùng nóng, thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình Việt cùng canh, các món luộc, hấp và cơm trắng.

Nữ idol Kpop ăn rau muống xào tỏi 2 ngày liên tiếp tại Phú Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Rau muống xào tỏi cũng từng được các chuyên gia ẩm thực quốc tế chú ý. Trước đó, chuyên trang The Restaurant gọi đây là "ngôi sao" của ẩm thực Việt Nam, dù trong bữa cơm thường ngày, món ăn chủ yếu được dùng như một món rau. Ngoài bữa cơm gia đình, rau muống xào tỏi còn xuất hiện trong các tiệc chiêu đãi chính khách và khách quốc tế tại Việt Nam.

Marche@ là mô hình chợ nông dân hoạt động tại nhiều địa điểm ở Seoul. Thành lập năm 2012, chợ tạo không gian để nông dân trực tiếp bán nông sản cho người tiêu dùng.

Tên gọi "Marche" trong tiếng Pháp có nghĩa là chợ hoặc khu chợ. Khác với các khu mua sắm thông thường, nông dân trực tiếp mang sản phẩm mình trồng đến bán, đồng thời trò chuyện với khách về quá trình gieo trồng, thu hoạch và cách sử dụng thực phẩm.

Seulgi chụp ảnh tạp chí thời trang tại Phú Quốc, tháng 4/2025. Ảnh: @marieclairekorea.

Châu Sa