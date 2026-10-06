Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chủ trì có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long thông tin về chương trình. Ảnh: Quang Trường

Thông tin tại chương trình, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động cấp Trung ương trong hai ngày 10 và 11-10 tại Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của tổ chức Hội mà còn tạo không gian để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Trường

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10-10 là Lễ chào cờ, chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Hà Nội. Chương trình là dịp để các lực lượng tham gia cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt hành trình; ghi nhận sự đóng góp của các địa phương, đơn vị, đội hình và thanh niên.

Trong ngày 10-10 diễn ra Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, dự kiến tuyên dương 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia buổi họp báo. Ảnh: Quang Trường

Thiếu nhi Thủ đô đặt câu hỏi với Ban Tổ chức chương trình. Ảnh: Quang Trường

Ngoài ra, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Không gian triển lãm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với đất nước.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, diễn ra tối 11-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Quang Trường

Chia sẻ tại họp báo, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được tổ chức theo hướng gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, một trong những thông điệp quan trọng mà Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam muốn lan tỏa qua chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội là tinh thần yêu Tổ quốc, đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đáng chú ý, tinh thần yêu Tổ quốc được Hội hướng tới không chỉ trong lực lượng thanh niên mà còn lan tỏa tới thiếu nhi. Thông điệp ấy cũng được mở rộng tới thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước thông qua các hoạt động như hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trong đó có chặng hoạt động tại Lào và các chương trình an sinh xã hội dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.