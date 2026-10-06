Thái Lan dự kiến miễn phí tour du lịch cho khách quá cảnh

Chia sẻ với báo giới ngày 6/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết nước này đang chuẩn bị thí điểm chương trình đưa hành khách quốc tế quá cảnh rời sân bay để tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo, theo Nation Thailand.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2027 tại bốn sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Krabi. Trong giai đoạn đầu, một số tour tham quan sẽ được cung cấp miễn phí nhằm khuyến khích hành khách tham gia.

Theo kế hoạch, những hành khách có thời gian chờ nối chuyến khoảng 6–8 giờ có thể tham gia các chuyến đi ngắn tới những điểm tham quan gần sân bay, sau đó trở lại sân bay để tiếp tục hành trình.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết cơ quan này đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Sân bay Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Hiệp hội Hàng không Thái Lan và Thai Airways để triển khai chương trình trên. Trong đó, TAT sẽ xây dựng hành trình phù hợp với thời gian quá cảnh, bảo đảm du khách có thể tham quan và trở lại sân bay kịp giờ nối chuyến.

Ông Phiphat cho rằng những chuyến đi ngắn có thể giúp hành khách bước đầu trải nghiệm các điểm đến và dịch vụ của Thái Lan. Qua đó, một bộ phận du khách có thể quay lại Thái Lan trong những kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Phía Thái Lan hiện xây dựng ba nhóm tour du lịch chính, gồm trải nghiệm văn hóa - lịch sử, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Việc lựa chọn địa điểm và thời lượng của từng tour sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian hành khách có trước chuyến bay tiếp theo.

Ảnh minh họa: Facebook/@Suvarnabhumi Airport (tài khoản Facebook của Sân bay Suvarnabhumi)

Theo Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool, trong 4 sân bay dự kiến thí điểm chương trình tham quan nói trên, Suvarnabhumi có lượng hành khách quá cảnh lớn nhất, khoảng 1,3 triệu lượt mỗi năm.

TAT đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% lượng hành khách này tham gia chương trình. Nếu đạt mục tiêu, riêng Suvarnabhumi có thể thu hút khoảng 130.000 lượt khách tham gia các tour ngắn mỗi năm.

Phía TAT cho biết, thông qua chương trình này, Thái Lan muốn biến thời gian chờ nối chuyến thành cơ hội thu hút du khách quốc tế, đồng thời gắn sự phát triển của ngành hàng không với du lịch và kinh tế dịch vụ. Nếu chương trình thí điểm tại bốn sân bay đạt kết quả tích cực, Thái Lan có thể mở rộng khả năng thu hút nhóm khách quốc tế vốn chỉ quá cảnh tại các sân bay nước này mà không nhập cảnh để du lịch.