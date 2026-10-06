Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc lần thứ nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 171 về tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026.

Liên hoan dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16/11 đến 18/11, tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh, đường Nguyễn Thị Định, Khu đô thị phía Nam, phường Bắc Giang.

Đội Quan họ quần chúng tổ dân phố khu Đào Xá, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Đây là lần đầu thành phố Bắc Ninh tổ chức Liên hoan dành riêng cho các làng Quan họ gốc, với sự tham gia của 49 làng thuộc 11 xã, phường.

Mỗi làng thành lập một đoàn nghệ thuật quần chúng, tối thiểu 25 thành viên. Thành phần gồm nghệ nhân thực hành, liền anh, liền chị, thành viên các câu lạc bộ Dân ca Quan họ và những hạt nhân văn nghệ đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương.

Mỗi đoàn có tối đa 20 phút để trình diễn 3 tiết mục gồm đơn ca, song ca và tốp ca.

Trong đó, phần song ca được yêu cầu thực hiện theo hình thức hát Quan họ truyền thống, ưu tiên màn đối đáp giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Các tiết mục tập trung giới thiệu những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ, lề lối giao tiếp, ứng xử của người Quan họ, trang phục truyền thống và cách trình diễn đặc trưng của các làng Quan họ gốc.

Các đoàn có thể lựa chọn những bài hát đặt lời mới trên nền làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, nhưng phải phù hợp chủ đề và mục đích của Liên hoan.

Ban Tổ chức cũng yêu cầu các đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo của cộng đồng, đồng thời hạn chế việc sân khấu hóa, hiện đại hóa làm ảnh hưởng đến bản sắc của di sản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, Liên hoan hướng tới việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong bảo tồn không gian văn hóa Quan họ, phong tục, tập quán và lề lối sinh hoạt truyền thống.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, liền anh, liền chị, câu lạc bộ và cộng đồng thực hành Quan họ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân mới, góp phần đưa di sản Quan họ tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.