Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Tham dự lễ dâng hương có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các đoàn đại biểu.

Tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, bày tỏ lòng tri ân đối với người Anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Lễ dâng hương là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước của vùng đất Nam Bộ.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang. Cùng ngày, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thỉnh chuông tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang. Ảnh: Phương Vũ.