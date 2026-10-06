Sẵn sàng cho Triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi' năm 2026

Khung cảnh cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trang hoàng trang trọng, chuẩn bị làm không gian trưng bày cho Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" năm 2026, sẵn sàng chào đón đại biểu và du khách vào sáng thứ tư (7-10-2026).

Trong chiều 6-10, đại diện Ban Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã thực hiện dâng hương tại khu du tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các thành viên Ban Tổ chức cẩn trọng kiểm tra từng tác phẩm, từ ánh sáng, góc treo đến ma-két chú thích nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ và hiệu quả thị giác cao nhất cho người xem.

Ban Tổ chức kiểm tra khu vực trưng bày tư liệu lịch sử 21 năm đồng hành của chuỗi triển lãm. Tiền thân của chương trình là hoạt động triển lãm chuyên đề do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội khởi xướng dưới sự bảo trợ của Báo Kinh tế & Đô thị. Bắt đầu từ năm 2026, nối tiếp truyền thống kết nối giữa báo chí Thủ đô và các nghệ sĩ nhiếp ảnh, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tiếp tục chủ trì tổ chức sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này.

Các khung ảnh và mảng tác phẩm được bố trí khoa học, dẫn dắt người xem vào chủ đề trọng tâm của năm 2026: "Chính quyền địa phương 2 cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân". Mỗi bức ảnh được tuyển chọn khắt khe nhằm phản ánh góc nhìn chân thực về sự đổi mới trong mô hình quản lý đô thị, tinh thần phục vụ tận tụy của bộ máy chính quyền cơ sở và niềm tin sâu sắc của nhân dân Thủ đô.

Khu vực triển lãm dành riêng một không gian lớn để trưng bày các bộ ảnh phản ánh đà phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các bức ảnh ghi lại hình ảnh những cây cầu hiện đại, hạ tầng giao thông đồng bộ cùng các khu đô thị thông minh, minh chứng cho một Hà Nội năng động, sáng tạo và không ngừng vươn mình phát triển.

Ngày trong chiều 6-10, triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách đang tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các du khách quốc tế chăm chú theo dõi từng khung ảnh tại triển lãm. Mỗi bức ảnh đều thể hiện một góc độ của một Hà Nội vừa truyền thống vừa phát triển hiện đại.

Một du khách nhí thích thú chụp lại những bức ảnh ấn tượng tại triển lãm.

Bên cạnh mảng ảnh về phát triển đô thị, các tác phẩm tái hiện nét đẹp ứng xử thanh lịch của người Hà Nội và phong cảnh di sản văn hóa sâu lắng cũng được sắp xếp ở vị trí trang trọng. Nhờ đó, người xem có thể cảm nhận sâu sắc sự hòa quyện giữa dòng chảy lịch sử ngàn năm văn hiến và nhịp sống hiện đại bình yên của Thủ đô.

Gần 80 bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm mang đến những góc nhìn sinh động, tươi mới và nhiều màu sắc về Hà Nội trong hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua từng khuôn hình, công chúng có thể cảm nhận sự chuyển động từ trung tâm Thủ đô tới từng cơ sở, đồng thời thấy rõ hơn tinh thần đổi mới trong hoạt động của chính quyền, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” được tổ chức thường niên vào tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ lần đầu tổ chức năm 2000 tại Trung tâm Triển lãm thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội), triển lãm từng bước được nâng tầm thành sự kiện văn hóa cấp thành phố.

Toàn bộ không gian Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" năm 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hoàn thiện 100% khối lượng công việc, sẵn sàng mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 7-10 đến hết 12-10-2026. Sự kiện hứa hẹn là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu Thủ đô và tinh thần tự hào dân tộc trong những ngày thu lịch sử.