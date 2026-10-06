Hơn 7,9 triệu lượt thanh niên tham gia Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Thông tin được Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết tại buổi gặp mặt báo chí về chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), chiều 6/10 tại Hà Nội.

Triển khai từ tháng 5/2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, Hành trình đã được tổ chức tại nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên cả nước.

Theo ông Long, các cấp Hội đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên. Cùng với đó là 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Gặp mặt báo chí về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thu Nguyễn

Hành trình cũng ghi nhận 1.050 công trình thanh niên với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng được triển khai. Khoảng 86.000 phần quà, học bổng đã được trao cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động được triển khai gắn với giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; đồng thời tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trên không gian số, các hoạt động của Hành trình cũng tạo sức lan tỏa lớn. Các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận. Riêng TikTok có hơn 17.600 video gắn các hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN, đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng lượt tiếp cận trên mạng xã hội về Hành trình gần 1,3 tỷ.

Các hoạt động cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Hà Nội.

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Hà Nội dự kiến tham gia lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình gồm lễ chào cờ, đồng diễn Semaphore, phóng sự tổng kết, công bố kết quả, giao lưu với đại diện thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm. Hoạt động hướng tới phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong hai ngày 10 và 11/10, khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm tổ chức Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; các phong trào, chương trình, công trình, phần việc và đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Không gian triển lãm cũng giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công và sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ảnh: Thu Nguyễn

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Dịp này, Hội dự kiến trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc và tổ chức Đại nhạc hội thanh niên 2026.