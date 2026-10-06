Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp, tiêu biểu toàn quốc

Quang cảnh buổi họp báo.

Thông tin trên được anh Lê Hải Long – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại buổi thông tin báo chí về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức Hội tại 34 tỉnh, thành phố; 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) là dịp nhìn lại và tôn vinh chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của tổ chức Hội; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới.

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10/10 là Lễ chào cờ, Chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Một trong những hoạt động trọng tâm trong ngày 10/10 là Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu.

“Điểm nhấn của chương trình là Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến sẽ có 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc sẽ được tuyên dương tại Gala. Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng”, anh Lê Hải Long chia sẻ.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm, Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội; tổ chức các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.