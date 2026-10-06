Cảnh du lịch 'như có một tỷ người xung quanh' tại Trung Quốc

Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, còn gọi là Tuần lễ vàng, kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, nối tiếp kỳ nghỉ Trung thu cuối tháng 9. Nếu xin nghỉ thêm 3 ngày làm việc, người lao động có thể kéo dài kỳ nghỉ lên 13 ngày. Trong dịp này, nhiều nhà ga và điểm tham quan trên khắp Trung Quốc ghi nhận lượng khách "khổng lồ". Hành lý xếp dài tại nhà ga, dòng người kéo dài trước các khu du lịch hay hành khách chen kín trên thang cuốn là những hình ảnh phổ biến trong những ngày đầu kỳ nghỉ. Trong ảnh, hành khách làm thủ tục vào ga tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại khu thắng cảnh Đảo Cam (Juzi), tỉnh Hồ Nam, lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ, "biển người" che ô xếp hàng vào khu tham quan. Nhiều địa phương khác phát cảnh báo về lượng khách, trong đó một số điểm đã bán hết vé, kín suất đặt trước hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát dòng người. Ảnh: Sohu.

Cảnh đông nghìn nghịt du khách tại phố cổ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) (bên trái) và bến Thượng Hải. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một số du khách ví von "cảm giác như có một tỷ người" cùng đi du lịch. Số liệu nhiều địa phương công bố cũng cho thấy lượng khách tại không ít nơi tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh, du khách tham quan khu thắng cảnh Lăng Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Ảnh: Sohu.

Du khách chen kín cầu Đoạn Kiều trong khu thắng cảnh Tây Hồ, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, trong những ngày cao điểm của Tuần lễ vàng. Ảnh: China News Service.

Công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh đông kín người trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ. Được xây dựng từ năm 1420, Thiên Đàn từng là nơi các hoàng đế triều Minh và Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu mùa màng bội thu. Quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1998. Ảnh: Sohu.

Du khách tham quan khu thắng cảnh Phu Tử Miếu (nơi tôn vinh Khổng Tử) ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, trong tối 2/10. Ảnh: People.

Du khách xếp hàng tham quan Đại Phật Lạc Sơn và xem các chương trình biểu diễn. Tượng cao 71 m, được tạc trực tiếp vào vách núi Thạch Sương ở tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một trong những địa phương phát cảnh báo về lượng khách tại nhiều điểm tham quan trong ngày. Ảnh: China News Service.

Khu cố hương Lỗ Tấn ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, thu hút đông du khách. Từ ngày 1/10, khu tham quan thông báo lượng vé đặt trước cho ngày 2-3/10 đã gần kín. Ảnh: Sohu.

Đông đảo du khách tập trung trên đỉnh Thái Sơn ở Thái An, tỉnh Sơn Đông, để xem bình minh và cầm quốc kỳ Trung Quốc trong dịp Quốc khánh. Ảnh: Sohu.

Du khách chen kín công viên thể thao Trường Giang, tỉnh Giang Tô, nơi diễn ra sự kiện carnival văn hóa, du lịch và mua sắm kéo dài đến ngày 7/10. Ảnh: Sohu.