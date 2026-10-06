"Không cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần sắp xếp khéo léo một chút để mâm cơm trông ngon mắt hơn, nêm nếm vừa khẩu vị của từng thành viên là cả nhà đã có một bữa tối ấm cúng sau một ngày dài", chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) chia sẻ về những mâm cơm nhà giúp gia đình gắn kết. Và đặc biệt giúp thúc đẩy chiều cao cho hai con khi các con đều cần năng lượng cho ngày dài học tập.

"Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm.

Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?". Chị Trang cho biết.

7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con

Mâm cơm gia đình 1:

Thịt lợn luộc, lòng lợn luộc, nem chua rán, bí ngòi xào tôm, canh mùng tơi rau đay.

Mâm cơm gia đình 2:

Chả ram, trứng rán, ghẹ hấp và canh ngao nấu bí.

Mâm cơm gia đình 3:

Canh miến, gan luộc, lòng mề cuộn hành, bí luộc.

Mâm cơm gia đình 4:

Cá sốt, khoai tây xào thịt, đậu bắp.

Mâm cơm gia đình 5:

Thịt bò xào nui, ốc chuối đậu, đỗ luộc.

Mâm cơm gia đình 6:

Thịt xào cà, khoai tây chiên, rau luộc, canh khoai thịt bằm.

Mâm cơm gia đình 7:

Cháo đỗ đen, đậu sốt mắm, thịt rán, gà luộc, rau cải luộc.