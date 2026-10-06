7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con
"Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".
"Không cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần sắp xếp khéo léo một chút để mâm cơm trông ngon mắt hơn, nêm nếm vừa khẩu vị của từng thành viên là cả nhà đã có một bữa tối ấm cúng sau một ngày dài", chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) chia sẻ về những mâm cơm nhà giúp gia đình gắn kết. Và đặc biệt giúp thúc đẩy chiều cao cho hai con khi các con đều cần năng lượng cho ngày dài học tập.
"Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm.
Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?". Chị Trang cho biết.
7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con
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Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/7-mam-com-gia-dinh-thuc-day-chieu-cao-cho-con-172260731170752432.htm