Vì sao chuối trong siêu thị thường bán nải 3-6 quả thay vì nguyên cả buồng?

Chuối đã được chia nhỏ từ khâu sơ chế

Một buồng chuối sau khi thu hoạch khá cồng kềnh, gồm nhiều nải xếp thành từng tầng. Nếu giữ nguyên để vận chuyển, đóng thùng và trưng bày, việc bốc xếp sẽ khó khăn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ quả bị va đập, trầy xước.

Theo hướng dẫn xử lý sau thu hoạch của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chuối có thể được tách khỏi buồng và chia thành những cụm nhỏ trước khi đóng gói. Vì thế, nải chuối vài quả trên kệ siêu thị thường đã được phân chia từ những công đoạn trước đó.

Chuối được chia nhỏ trước khi bày lên kệ siêu thị.

Vài quả thường vừa với một lần mua

Với nhiều gia đình, một nải 3-6 quả đủ để ăn trong vài ngày. Nếu mua nguyên một buồng hoặc nải quá lớn, lượng chuối nhiều có thể chín đồng loạt trước khi gia đình kịp ăn hết.

Chuối tiếp tục chín sau khi thu hoạch nhờ ethylene, vì vậy người mua cũng thường có nhu cầu chọn lượng vừa phải theo thời điểm sử dụng. Người muốn ăn ngay có thể chọn nải đã vàng, trong khi người muốn để vài ngày sẽ ưu tiên chuối còn xanh hơn.

Giúp hạn chế chuối bị bỏ đi

Chuối chín quá nhanh là một trong những nguyên nhân khiến loại quả này dễ bị bỏ đi nếu mua quá nhiều. Bán thành những nải nhỏ giúp người mua chủ động hơn về số lượng, đồng thời hạn chế việc phải bẻ một nải lớn rồi để lại những quả lẻ.

Với siêu thị, các cụm nhỏ cũng thuận tiện hơn cho việc kiểm tra, bổ sung hàng và loại bỏ những quả bị dập hoặc chín quá.

Chia chuối nhỏ thuận tiện hơn cho việc kiểm tra, bổ sung hàng và loại bỏ những quả bị dập hoặc chín quá.

Không có quy định phải đúng 3-6 quả

Thực tế, không có quy định nào yêu cầu một nải chuối trong siêu thị phải có đúng 3, 4 hay 6 quả. Số lượng phụ thuộc vào giống chuối, kích thước quả, nhà cung cấp và cách phân loại. Tuy nhiên, vài quả tạo thành một đơn vị khá thuận tiện: dễ đóng gói, vận chuyển, trưng bày và vừa với nhu cầu mua của nhiều người.

Vì vậy, việc chuối trong siêu thị thường được bán thành những nải nhỏ thay vì nguyên buồng không đơn thuần là cách bày hàng. Đó là kết quả của cả quá trình từ sau thu hoạch đến bán lẻ, đồng thời giúp người mua dễ chọn lượng và độ chín phù hợp hơn.